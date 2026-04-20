Кібершахраї імітують листування Офісу президента: деталі схеми

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

В Україні зафіксовано поширення підроблених електронних документів, які зловмисники розсилають нібито від імені керівника Офісу президента Кирила Буданова. Про це в понеділок, 20 квітня, повідомила пресслужба ОП України.

Однією з цілей шахраїв став президент Українського національного об’єднання Канади Юрій Клюфас. У фейковому зверненні йшлося про необхідність медійної підтримки процесу повернення українців додому.

📢 «Нещодавно такий лист отримав президент Українського національного об’єднання Канади Юрій Клюфас. У ньому йшлося про прохання від нібито керівника Офісу президента “надати активну медійну та інформаційну підтримку” для повернення українських громадян на батьківщину. Лист надійшов не з офіційної адреси, а зі скриньки, створеної на комерційному поштовому ресурсі: office.apu.gov.ua@proton.me. Під листом стоїть підпис, який не належить Кирилу Буданову», – йдеться у повідомленні.

🛡️ Реакція правоохоронних органів

В Офісі президента наголосили, що дані про спроби кібершахрайства вже задокументовані та передані до відповідних правоохоронних структур для проведення розслідування.

⚠️ Ключові застереження від ОП:

  • Перевіряти доменне ім’я відправника (державні органи не використовують комерційні сервіси на кшталт Proton.me).
  • Не довіряти листам із сумнівним змістом, навіть за наявності офіційних підписів.
  • У разі виявлення підозрілої активності — повідомляти органи кіберполіції.

📢 «Закликаємо всіх ретельно перевіряти відправників електронної пошти та не довіряти сумнівним адресантам», – додали в Офісі президента.

📈 У полі інформаційної війни

Зафіксована активність збіглася з посиленням зовнішніх маніпуляцій. Протягом квітня російська пропаганда згенерувала понад 500 фейків, спрямованих на дискредитацію України.

Зокрема, ворожі ресурси намагаються просувати наратив про “терористичну державу”. Для цього використовуються спекуляції навколо ударів по території рф, звинувачення на адресу країн Балтії та викривлення суті дипломатичних ініціатив Києва.

🛑 Фахівці закликають громадян та іноземних партнерів зберігати пильність та використовувати лише офіційні канали отримання інформації. Не переходити за підозрілими посиланнями та не передавати особисту інформацію не перевіреним й не надійним шляхом.

👉 Також нагадаємо, що раніше в соціальних мережах та на російських пабліках розповсюджують відео про те, що Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов нібито опублікував у відкритому доступі адреси та контакти членів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) після того, як останній дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

