Знайдений морський дрон біля грецького острова Лефкада не Український

Виробник українських морських дронів MAGURA спростував інформацію про те, що безпілотник, знайдений біля грецького острова Лефкада, належить до їхньої лінійки. Компанія UFORSE назвала такі припущення помилковими. Про це повідомляє «Мілітарний» з посиланням на компанію-виробника дронів.

Компанія UFORSE, єдиний виробник сімейства безпілотних надводних систем MAGURA, виступила з офіційним спростуванням. Представники компанії заявили, що виявлений біля Лефкади дрон не відповідає жодній з їхніх розробок за конструкцією, дизайном та технічними характеристиками.

Особливу увагу виробник звернув на те, що моделі MAGURA V3 ніколи не існувало і не розроблялося.

📢 «Як єдиний виробник безпілотних надводних систем класу Magura, UFORCE має всі підстави заявити: судно, знайдене поблизу Лефкади, не є дроном Magura. Хоча воно має поверхневу візуальну схожість із системами типу Magura, його дизайн, конструкція та видимі технічні характеристики не відповідають жодному варіанту в нашій виробничій лінійці. Крім того, UFORCE ніколи не виробляла версію V3 – такої моделі не існує», — наголосили в компанії.

Раніше Міністерство оборони Греції та низка міжнародних ЗМІ припускали, що знайдений об’єкт може бути українським морським дроном MAGURA V3. Ця інформація швидко поширилася на тлі повномасштабної війни росії проти України.

Інцидент біля Лефкади стався на фоні зростання кількості інцидентів з морськими дронами в регіоні. Зокрема, напередодні військові водолази ВМС Румунії провели операцію зі знищення українського морського дрона Sea Baby, який «становив загрозу для судноплавства в Чорному морі».

