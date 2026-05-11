Запорізька область: 785 ударів за добу та людські жертви

Протягом доби 10 травня російські війська здійснили атаки на Запорізьку область. Окупанти завдали 785 ударів по 36 населених пунктах регіону. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог атакував житловий сектор Запорізького району. Під прямий удар потрапив приватний будинок. Внаслідок цього вибуху поранення отримала 42-річна жінка. Постраждалій наразі надають необхідну медичну допомогу.

Другий ворожий удар пошкодив ще одну оселю в цьому ж районі. У будівлі понівечено фасад та дах, також вибито вікна. За попередньою інформацією, під час цього інциденту люди не постраждали.

Також зафіксовано численні вибухи в області під час загрози ударних дронів. Місцеві мешканці повідомляли про роботу систем захисту (ППО) та прильоти по інфраструктурі.

Статистика обстрілів: дрони та артилерія

Інтенсивність атак 10 травня була високою за останній період. Окупанти використовували різні види озброєння для ударів по мирних громадах.

630 безпілотників різної модифікації атакували Запоріжжя та ще 33 населені пункти.

155 артилерійських ударів зафіксовано у Степногірську, Гуляйполі та Оріхові.

Загалом надійшло 16 повідомлень про руйнування майна. Пошкоджено приватні будинки, нежитлові будівлі та легкові автомобілі.

Порушення «перемир’я» та атаки в інших регіонах

Попри офіційно оголошене триденне перемир’я, обстріли цивільних територій тривають. Крім Запоріжжя, постраждав Миколаївський район. Там російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Внаслідок цієї атаки поранення отримали 68-річний чоловік та 63-річна жінка.

Ситуація на прифронтових територіях залишається вкрай напруженою. Ворог продовжує цілеспрямовано використовувати дрони проти мирного населення та рятувальних служб.

