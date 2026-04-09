ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Репатріація загиблих: до України повернули 1000 тіл військових

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) / 09.04.2026

Четвер, 9 квітня: повернення тіл загиблих Захисників та Захисниць України триває. До України репатріювали ще 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ), утворений 11 березня 2022 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України №257.

📢 «Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами системи МВС проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих осіб. Після встановлення осіб загиблих тіла будуть передані родинам для гідного поховання», – йдеться у повідомленні.

У Координаційному штабі традиційно подякували всім відомствам і організаціям, які долучаються до репатріаційних заходів і забезпечують повернення тіл загиблих захисників.

⚠️ Процес ідентифікації є складним і тривалим: до нього залучені слідчі органи та експертні установи системи Міністерства внутрішніх справ України, які проводять, зокрема, ДНК-експертизи.

👉 Нагадаємо, наприкінці серпня 2025 року у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що протягом року в Україну вдалося повернути понад 10 тисяч тіл полеглих захисників із різних напрямків фронту. Для цього функціонують 23 лабораторії, що здійснюють генетичну ідентифікацію.

Після цього Україна ще сім разів отримувала партії по 1000 тіл загиблих військових.

📌 Також раніше шостий президент України В. О. Зеленський повідомив, що від початку повномасштабної війни загинули 55 тисяч українських воїнів. Також, за його словами, залишається «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип