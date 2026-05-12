ППО збила майже 200 ворожих безпілотників над Україною

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: робота мобільної вогневої групи ППО.

У ніч на вівторок, 12 травня, росія здійснила масований повітряний напад на Україну. Окупанти запустили 216 ударних безпілотників різних типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у ранковому зведенні. Українська ППО працювала у північних, південних, східних та центральних областях.

Ворог атакував дронами типу «Shahed», «Гербера» та «Італмас». Також застосовувалися дрони-імітатори «Пародія». Запуски здійснювалися з Брянська, Орла, Курська та тимчасово окупованого Криму.

Станом на 9:30 захисники неба збили або подавили 192 безпілотники. До відбиття нападу залучали авіацію, зенітні війська та мобільні вогневі групи (МВГ). Також активно працювали підрозділи РЕБ.

Попри успішну роботу ППО, зафіксовано 25 влучань ударних БпЛА. Прильоти сталися на 10 різних локаціях. Ще у п’яти місцях зафіксовано падіння уламків збитих цілей.

Наслідки влучань у Києві та регіонах
ППО збила майже 200 ворожих безпілотників над Україною 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел: повітряні Сили ЗСУ / 12.05.2026

Нічна атака дронів спричинила пожежі та руйнування у кількох містах. У Дніпрі через влучання «шахеда» виникло займання. Внаслідок інциденту постраждала одна людина.

У Києві також зафіксували пожежу через падіння уламків. У столиці обійшлося без жертв та поранених. Ситуація перебуває під контролем рятувальних служб.

Руйнування цивільної інфраструктури на Київщині:

  • У Фастівському районі пошкоджено дитячий садок.
  • Уламки понівечили багатоповерховий житловий будинок.
  • Зафіксовано пошкодження приватних осель місцевих мешканців.

Обстріл Харкова дронами

Увечері в понеділок, 11 травня, російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. У місті зафіксовано пошкодження житлового сектора та постраждалу особу.

За даними військових, атака на окремих ділянках, станом на ранок, тривала. У повітряному просторі України залишались до 10 ворожих апаратів. Сили оборони продовжили відстежувати та знищувати цілі.

