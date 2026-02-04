Повідомлено про смерть чоловіка в ТЦК на Львівщині

У Львівській області помер чоловік після перебування у Яворівському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Причиною смерті, за офіційною інформацією ТЦК, стало алкогольне отруєння. Про це повідомила пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП.

У відомстві наголосили, що подають події в хронологічному порядку «задля уникнення спекуляцій». За їхніми даними, 2 лютого 2026 року близько 09:30 військовослужбовці групи оповіщення разом із представником поліції зупинили громадянина Івана Воловецького для перевірки військово-облікових документів. Зазначається, що чоловік перебував у нетверезому стані та знаходився в розшуку як особа, що порушила правила військового обліку.

📢 «Аби уникнути спекуляцій, розповідаємо чітко в хронологічному порядку: 02.02.2026, приблизно о 09:30, військовослужбовці групи оповіщення, спільно з представником поліції, зупинили громадянина Воловецького І. для перевірки військово-облікових документів. Чоловік перебував у нетверезому стані», – йдеться у заяві.

Оскільки документів при собі він не мав, о 10:00 працівник поліції доставив його до приміщення Яворівського РТЦК. Чоловіка провели до кімнати відпочинку для уточнення військово-облікових даних.

За інформацією ТЦК, о 13:42 інші військовозобов’язані, які перебували в кімнаті відпочинку, повідомили чергового, що Воловецькому стало зле. Прибувши на місце, черговий виявив чоловіка без ознак життя. О 13:43 викликали бригаду екстреної медичної допомоги, а о 13:48 лікарі зафіксували смерть. У ТЦК зазначили, що видимих ознак фізичного насильства не виявлено.

Тіло померлого доставили до КНП «Новояворівська лікарня ім. Ю. Липи» для проведення розтину. Згідно з медичним висновком, причиною смерті було діагностовано алкогольне отруєння, повідомили в обласному ТЦК.

📢 «О 13:43 було викликано карету швидкої медичної допомоги. Після огляду лікарів зафіксовано смерть о 13:48 без ознак фізичного насилля. Тіло громадянина було доставлено для проведення розтину в КНП Новояворівська лікарня ім. Ю.Липи. Згідно висновку медиків причиною смерті діагностовано алкогольне отруєння», – зазначили в обласному ТЦК.

Водночас дружина померлого, Тетяна Воловецька, заявила у Facebook, що вимагає розслідування з боку Державного бюро розслідувань (ДБР) і Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, а також проведення «прозорої судово-медичної експертизи» для встановлення реальної причини смерті.

📢 «Працівники ТЦК затримали мого чоловіка Воловецького Івана Остаповича 21.06.1977(48 років). Протягом дня, перебуваючи під контролем представників ТЦК, він помер. Людина пішла з життя за нез’ясованих обставин у державному закладі», — написала вона.

