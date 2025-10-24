Поліція розслідує смерть у Київському ТЦК: справу відкрито за статтею про умисне вбивство

У Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті у Київському ТЦК. Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції столиці, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтею 115 КК України — «умисне вбивство».
☝️ За попередніми даними, 43-річний киянин, перебуваючи в приміщенні розподільчого пункту Подільського району, впав на підлогу та отримав травми. Інші мобілізовані одразу надали йому домедичну допомогу. Поліція вже опитала понад десяток свідків.
📢 «Попередньо встановлено, що 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу. Наразі правоохоронці опитали більше десятка свідків», – зазначили правоохоронці.
⚠️ Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив у Верховній Раді, що бере розслідування під свій особистий контроль.
Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу, щоб встановити точну причину смерті. Правоохоронці опитали більше десятка свідків. Розслідування триває.
Також на подію відреагував народний депутат України Олексій Гончаренко та Тікток-спільнота, що веде інформаційну діяльність у відомій соцмережі:
До цього, до громадськості звернулась журналістка Дарина Трунова на власній сторінці у соцмережі Facebook, де детально розповіла про перебіг подій.
Офіційна реакція ТЦК
У Київському ТЦК та СП повідомили, що чоловік після проходження військово-лікарської комісії був направлений для подальшого проходження служби у військовій частині. Там, після обов’язкового медичного огляду, його зарахували до списків особового складу.
📢 «Інформація щодо начебто побиття його військовослужбовцями ТЦК та СП є неправдивою!», – наголосили у пресслужбі ТЦК.
- Також нагадаємо, що двом поліціянтам повідомили про підозру у побитті чоловіка, якого вони доставили до будівлі Голосіївського РТЦК у Києві. За даними слідства, поліціянти військовозобов’язаному завдали численні удари руками та ногами.
- Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині у військовій частині помер 48-річний мобілізований із Запоріжжя Роман Півторацький. Його дружина дізналася про смерть лише через шість днів після трагедії.
- На Львівщині прокурори відновили конституційні права 44-річного Володимира Маліцького, якого незаконно мобілізували, попри наявність законних підстав для відстрочки.