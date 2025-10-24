П’ятниця, 24 Жовтня, 2025
Поліція розслідує смерть у Київському ТЦК: справу відкрито за статтею про умисне вбивство

Денис Молотов
Денис Молотов
Поліція розслідує смерть у Київському ТЦК: справу відкрито за статтею про умисне вбивство

У Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті у Київському ТЦК. Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції столиці, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтею 115 КК України — «умисне вбивство».

☝️ За попередніми даними, 43-річний киянин, перебуваючи в приміщенні розподільчого пункту Подільського району, впав на підлогу та отримав травми. Інші мобілізовані одразу надали йому домедичну допомогу. Поліція вже опитала понад десяток свідків.

📢 «Попередньо встановлено, що 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.  Наразі правоохоронці опитали більше десятка свідків», – зазначили правоохоронці.

⚠️ Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив у Верховній Раді, що бере розслідування під свій особистий контроль.

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу, щоб встановити точну причину смерті. Правоохоронці опитали більше десятка свідків. Розслідування триває.

Також на подію відреагував народний депутат України Олексій Гончаренко та Тікток-спільнота, що веде інформаційну діяльність у відомій соцмережі:

До цього, до громадськості звернулась журналістка Дарина Трунова на власній сторінці у соцмережі Facebook, де детально розповіла про перебіг подій.

Офіційна реакція ТЦК

У Київському ТЦК та СП повідомили, що чоловік після проходження військово-лікарської комісії був направлений для подальшого проходження служби у військовій частині. Там, після обов’язкового медичного огляду, його зарахували до списків особового складу.

📢 «Інформація щодо начебто побиття його військовослужбовцями ТЦК та СП є неправдивою!», – наголосили у пресслужбі ТЦК.

Поліція розслідує смерть у Київському ТЦК: справу відкрито за статтею про умисне вбивство

  • Також нагадаємо, що двом поліціянтам повідомили про підозру у побитті чоловіка, якого вони доставили до будівлі Голосіївського РТЦК у Києві. За даними слідства, поліціянти військовозобов’язаному завдали численні удари руками та ногами.
  • Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині у військовій частині помер 48-річний мобілізований із Запоріжжя Роман Півторацький. Його дружина дізналася про смерть лише через шість днів після трагедії.
  • На Львівщині прокурори відновили конституційні права 44-річного Володимира Маліцького, якого незаконно мобілізували, попри наявність законних підстав для відстрочки.
