Вівторок, 14 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

Незаконна мобілізація на Львівщині: під суд піде очільник ТЦК

Денис Молотов
Денис Молотов
Незаконна мобілізація на Львівщині: під суд піде очільник ТЦК

На Львівщині прокурори відновили конституційні права 44-річного Володимира Маліцького, якого незаконно мобілізували, попри наявність законних підстав для відстрочки. Чоловік єдиний доглядає свого тяжкохворого 82-річного батька. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

📢 «Прокурори Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону забезпечили відновлення конституційних прав громадянина України, якого незаконно призвали на військову службу попри наявність законних підстав для відстрочки. Після публікації в медіа про випадок у селі Сасів на Львівщині прокурори оперативно відреагували на повідомлення про чоловіка з інвалідністю, який залишився без догляду після мобілізації свого єдиного сина», — йдеться у повідомленні.

Перевірка підтвердила, що призов Маліцького відбувся з порушенням законодавства. На його утриманні перебував батько — інвалід І групи, а інших родичів, здатних забезпечити догляд, не було. Завдяки злагодженим діям прокурорів, командування військової частини та місцевої влади питання про звільнення чоловіка зі служби з сімейних причин вирішили у найкоротший термін.

Прокуратура ініціювала службове розслідування щодо посадових осіб Золочівського районного ТЦК та СП, аби з’ясувати причини незаконного призову. За результатами перевірки на тимчасового виконувача обов’язків керівника склали адміністративний протокол за перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 172-14 КУпАП). Матеріали справи вже направлені до суду.

За інформацією hromadske, Маліцького мобілізували, хоча він мав законне право на відстрочку як особа, що доглядає батька з інвалідністю І групи. Закон вимагає підтвердження цього статусу кожні три місяці, однак через реорганізацію управління соцзахисту чоловік не встиг оформити документи вчасно.

Внаслідок цього, його 82-річний батько Йосип Маліцький, прикутий до ліжка через тяжку хворобу, залишився сам удома. Без нагляду також опинилося господарство: дві корови, три бики, качки, кури, коти та собаки. 24 вересня чоловіка шпиталізували, а вже 27 вересня його син повідомив, що через дев’ять днів після призову його тимчасово відпустили з навчальної частини додому.

Незаконна мобілізація на Львівщині: під суд піде очільник ТЦК

На законодавчому рівні питання бронювання військовозобов’язаних і дотримання соціальних гарантій продовжують обговорювати. 9 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13335, який дозволяє забронювати на критично важливих підприємствах чоловіків, що мають проблеми у військовому обліку — зокрема тих, хто перебуває в розшуку ТЦК або не стоїть на обліку.

☝️ Раніше повідомлялось, що в Харкові колишнього працівника ТЦК, який вдарив учителя історії, засудили до трьох років обмеження волі.

👉 Також у Тернополі представники територіального центру комплектування і соціальної підтримки звернулися до громадськості, щоб пояснити причини рейдів по ресторанах і нічних клубах.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Запчастини до мотоблока

СУСПІЛЬСТВО

Протруювання в домашніх умовах vs професійне: що вибрати фермеру

СУСПІЛЬСТВО

Луганська область бере участь у створенні державної політики реінтеграції ТОТ

ЛУГАНЩИНА

Понад 60% газовидобутку України зруйновано після атак рф — Bloomberg

ВАЖЛИВО

Генштаб: третина боїв припала на Покровський напрямок, ворог активніший на Південно-Слобожанському

ВІЙНА

Чверть боїв – на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

На фронті відбулося 162 бойових зіткнення, ворог скинув 113 керованих бомб

ПОДІЇ

Пошкоджено енергетичні та газотранспортні системи — Міненерго

ВАЖЛИВО

Диктатор путін приїхав до Таджикистану попри ордер МКС

ПОЛІТИКА

Зеленський назвав вартість та ефективність дронів-перехоплювачів проти Shahed

ПОДІЇ

Кабмін ухвалив план дій для стабільної роботи енергосистеми під час атак рф

ВЛАДА

Білолуцька громада компенсує витрати на переїзд і оренду житла для працевлаштування в інших містах

ЛУГАНЩИНА

Олександр Ліцкевич звертає увагу на наявність на ринку України підробок аксесуарів відомих світових брендів

СУСПІЛЬСТВО

Обстріл Костянтинівки: авіабомба рф зруйнувала церкву, є загиблі

ВІЙНА

Найскладніша ситуація з енергопостачанням — у Києві та п’яти областях

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"