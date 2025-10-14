Незаконна мобілізація на Львівщині: під суд піде очільник ТЦК

На Львівщині прокурори відновили конституційні права 44-річного Володимира Маліцького, якого незаконно мобілізували, попри наявність законних підстав для відстрочки. Чоловік єдиний доглядає свого тяжкохворого 82-річного батька. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

📢 «Прокурори Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону забезпечили відновлення конституційних прав громадянина України, якого незаконно призвали на військову службу попри наявність законних підстав для відстрочки. Після публікації в медіа про випадок у селі Сасів на Львівщині прокурори оперативно відреагували на повідомлення про чоловіка з інвалідністю, який залишився без догляду після мобілізації свого єдиного сина», — йдеться у повідомленні.

Перевірка підтвердила, що призов Маліцького відбувся з порушенням законодавства. На його утриманні перебував батько — інвалід І групи, а інших родичів, здатних забезпечити догляд, не було. Завдяки злагодженим діям прокурорів, командування військової частини та місцевої влади питання про звільнення чоловіка зі служби з сімейних причин вирішили у найкоротший термін.

Прокуратура ініціювала службове розслідування щодо посадових осіб Золочівського районного ТЦК та СП, аби з’ясувати причини незаконного призову. За результатами перевірки на тимчасового виконувача обов’язків керівника склали адміністративний протокол за перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 172-14 КУпАП). Матеріали справи вже направлені до суду.

За інформацією hromadske, Маліцького мобілізували, хоча він мав законне право на відстрочку як особа, що доглядає батька з інвалідністю І групи. Закон вимагає підтвердження цього статусу кожні три місяці, однак через реорганізацію управління соцзахисту чоловік не встиг оформити документи вчасно.

Внаслідок цього, його 82-річний батько Йосип Маліцький, прикутий до ліжка через тяжку хворобу, залишився сам удома. Без нагляду також опинилося господарство: дві корови, три бики, качки, кури, коти та собаки. 24 вересня чоловіка шпиталізували, а вже 27 вересня його син повідомив, що через дев’ять днів після призову його тимчасово відпустили з навчальної частини додому.

На законодавчому рівні питання бронювання військовозобов’язаних і дотримання соціальних гарантій продовжують обговорювати. 9 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13335, який дозволяє забронювати на критично важливих підприємствах чоловіків, що мають проблеми у військовому обліку — зокрема тих, хто перебуває в розшуку ТЦК або не стоїть на обліку.

