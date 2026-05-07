Мілівська та Ромоданівська громади підписали меморандум про партнерство

Мілівська та Ромоданівська громади офіційно започаткували співпрацю. Підписання меморандуму в межах національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» відкриває можливості для об’єднання зусиль у подоланні наслідків війни та зміцненні стійкості перед сучасними викликами. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в середу, 6 травня.

Очільниця Мілівської селищної військової адміністрації (СВА) Ірина Болткова та голова Ромоданівської селищної ради Олександр Верещака підписали меморандум про партнерство. Документ закріплює наміри громад працювати разом над спільними проєктами.

Сторони планують регулярно обмінюватися досвідом, проводити робочі зустрічі та реалізовувати ініціативи у соціальній, освітній і культурній сферах. Особлива увага приділятиметься підтримці жителів, відновленню та посиленню стійкості громад у воєнний час.

Під час зустрічі керівники громад обговорили першочергові кроки співпраці та обмінялися конкретними пропозиціями щодо подальшого розвитку.

📌 Символічні заходи

Після підписання меморандуму представники обох громад взяли участь у заходах з нагоди Дня піхоти України. Вони вшанували пам’ять загиблих Захисників хвилиною мовчання.

На завершення зустрічі на території «Ромоданівського ліцею імені братів Городніченків» було висаджено калину — символ української незламності, ідентичності та живого партнерства між громадами.

