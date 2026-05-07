ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Мілівська та Ромоданівська громади підписали меморандум про партнерство

Денис Молотов
Мілівська та Ромоданівська громади підписали меморандум про партнерство
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 06.05.2026

Мілівська та Ромоданівська громади офіційно започаткували співпрацю. Підписання меморандуму в межах національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» відкриває можливості для об’єднання зусиль у подоланні наслідків війни та зміцненні стійкості перед сучасними викликами. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в середу, 6 травня.

Очільниця Мілівської селищної військової адміністрації (СВА) Ірина Болткова та голова Ромоданівської селищної ради Олександр Верещака підписали меморандум про партнерство. Документ закріплює наміри громад працювати разом над спільними проєктами.

Сторони планують регулярно обмінюватися досвідом, проводити робочі зустрічі та реалізовувати ініціативи у соціальній, освітній і культурній сферах. Особлива увага приділятиметься підтримці жителів, відновленню та посиленню стійкості громад у воєнний час.

Під час зустрічі керівники громад обговорили першочергові кроки співпраці та обмінялися конкретними пропозиціями щодо подальшого розвитку.

📌 Символічні заходи

Після підписання меморандуму представники обох громад взяли участь у заходах з нагоди Дня піхоти України. Вони вшанували пам’ять загиблих Захисників хвилиною мовчання.

На завершення зустрічі на території «Ромоданівського ліцею імені братів Городніченків» було висаджено калину — символ української незламності, ідентичності та живого партнерства між громадами.

👉 Також нагадаємо, що Сіверськодонецька міська військова адміністрація в межах проєкту «Пліч-о-пліч» розвиває сучасний підхід до збереження ідентичності громади в релокації. Громада реалізує медичні, освітні та інфраструктурні проєкти з партнерами на Київщині та Закарпатті, готуючи ґрунт для майбутнього відновлення.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Трамп готує скорочення військової присутності США в ЄС

ВАЖЛИВО

На Сумщині чоловік загинув унаслідок підриву на міні

ВІЙНА

Побиття підлітка працівниками ТЦК: поліція розслідує інцидент на Рівненщині

КРИМІНАЛ

Коломойському повідомлено нову підозру

ВАЖЛИВО

Ще 51 мешканець отримав грошову допомогу від Рубіжанської громади

ЛУГАНЩИНА

МЗС заявляє про критичну гуманітарну ситуацію на окупованій Херсонщині і закликає світ допомогти

ПОДІЇ

«Їхній парад тепер залежить від нас»: Зеленський анонсував дзеркальну відповідь росіянам

ВАЖЛИВО

Скандал на Венеційській бієнале: Журі пішло у відставку через допуск рф

СУСПІЛЬСТВО

Судитимуть очільників окупаційних структур за примусову мобілізацію на Луганщині

КРИМІНАЛ

Олексій Харченко відвідав «Айдар» та передав техніку на передову

ЛУГАНЩИНА

Норвегія виділяє $302 млн на озброєння для України

ВАЖЛИВО

США про військову операцію на Кубі: Трамп готує «новий світанок»

ВАЖЛИВО

Стрілянина біля Білого дому: нейтралізовано озброєного нападника

ПОДІЇ

Двічі переміщений, але незламний: Луганський медуніверситет святкує 70-річчя у Рівному

ВАЖЛИВО

У Чернігівській області горять гектари лісу

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип