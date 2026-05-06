У Сумах російські дрони вдарили по дитячому садку: загинула жінка, двоє поранених

У Сумах російські безпілотники вдарили по цивільній інфраструктурі — дитячому садку. Внаслідок атаки є загибла, ще двоє людей отримали травми. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров в Телеграм у середу, 6 травня.

За інформацією начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, загибла — охоронниця дошкільного закладу. На щастя, дітей у садку в момент удару не було.

📢 «Загибла – охоронниця дошкільного закладу. Діти заклад не відвідували… Також з місця удару госпіталізували двох поранених. Медики надають їм необхідну допомогу», – написав він.

Двох поранених госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу. Поліцейські евакуювали постраждалих і допомогли іншим громадянам залишити небезпечну територію.

Наслідки ворожої атаки

Рятувальники ДСНС повідомили, що внаслідок влучання виникло масштабне загоряння. Приміщення дитячого садка отримало значні пошкодження. Через загрозу повторних ударів рятувальні роботи доводилося періодично призупиняти.

З-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблої жінки. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби.

⚠️ Нагадаємо

Атака на Суми стала черговим порушенням режиму припинення вогню, який Україна ініціювала з 00:00 6 травня. Протягом ночі та ранку росія застосувала 108 безпілотників і 3 ракети, завдавши ударів також по Харкову та Запоріжжю.

Середа, 6 травня 2026 року, розпочалася для Сумщини з чергового акту терору. Попри ініційований Україною режим припинення вогню, російські війська завдали масованого удару дронами по обласному центру та прицільно атакували цивільний транспорт у передмісті.

Шостий президент України В.О. Зеленський заявив, що ЗСУ готують дзеркальну відповідь на ці дії.