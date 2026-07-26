Окупанти вдарили по будівельному гіпермаркету в Кривому Розі

У неділю, 26 липня 2026 року, російські окупаційні війська завдали чергового підступного удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Унаслідок ворожого влучання спалахнув торговельний центр. Про це офіційно повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Інформація щодо потерпілих наразі уточнюється.

Деталі ліквідації пожежі від МВС України

За даними Міністерства внутрішніх справ України, ворожі удари повністю зруйнували будівельний гіпермаркет міста. Вогонь охопив понад 16 тисяч квадратних метрів.

Вогнеборцям вдалося локалізувати масштабне займання, однак гасіння постійно ускладнюють повторні повітряні тривоги та загрози нових обстрілів.

📢 «До ліквідації наслідків обстрілів ми залучили роботизовану та безпілотну техніку, аби убезпечити рятувальників. На місцях також працюють усі необхідні підрозділи поліції. Психологи підтримують постраждалих, слідчі фіксують цей черговий удар по цивільних об’єктах», – заявив Міністр внутрішніх справ України.

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Робота профільних служб на місці влучання

Для ліквідації наслідків ворожого терору залучено значні сили та спеціалізовані підрозділи.

Роботизована техніка: ДСНС використовує роботів для гасіння вогню в найнебезпечніших зонах;

ДСНС використовує роботів для гасіння вогню в найнебезпечніших зонах; Психологічна допомога: психологи ДСНС та поліції надають підтримку цивільним громадянам;

психологи ДСНС та поліції надають підтримку цивільним громадянам; Слідчі дії: поліція документує черговий воєнний злочин рф проти цивільного населення.

👉 Нагадаємо, у ніч проти 26 липня серія вибухів пролунала також у Києві. Унаслідок балістичної атаки уламки впали в Шевченківському, Солом’янському та Деснянському районах столиці, де пошкоджено житлову висотку, офіси та автомобілі.