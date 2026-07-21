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Новим Головнокомандувачем ЗСУ стане генерал-майор Михайло Драпатий

Денис Молотов
Денис Молотов
Новим Головнокомандувачем ЗСУ стане генерал-майор Михайло Драпатий
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Олександр Сирський та Михайло Драпатий

Шостий президент України В.О. Зеленський повідомив про ухвалення важливого стратегічного рішення щодо ротації у вищому військовому керівництві держави. Новим Головнокомандувачем Збройних Сил України визначено генерал-майора Михайла Драпатого. Про це глава держави офіційно оголосив у своєму вечірньому зверненні.

Оновлена конфігурація Генштабу та передача справ

За словами глави держави, процес кадрових змін супроводжується глибокою реорганізацією всієї системи військового управління.

📢 «Визначив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України», – заявив Зеленський.

Президент розповів, що вже провів предметні розмови із діючим Головнокомандувачем Олександром Сирським та начальником Генерального штабу ЗСУ Андрієм Гнатовим.

📢 «Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ», – зазначив президент.

Вдячність генералу Сирському за ключові перемоги

Глава держави окремо відзначив вагомий особистий внесок генерала Олександра Сирського, який очолював Збройні Сили України з лютого 2024 року.

Ключові досягнення під керівництвом Сирського:

  • Організація та успішне проведення оборони Києва у найважчі дні початку вторгнення;
  • Блискуче планування та реалізація Харківської наступальної операції;
  • проведення «Курської операції».

В.О. Зеленський підкреслив важливість пройденого шляху та необхідність збереження боєздатності військ:

📢 «Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України», – наголосив глава держави.

Мета кадрових рішень

Президент наголосив, що головним завданням оновлення військової команди є підвищення ефективності управління армією та створення умов для витіснення загарбників.

📢 «Бажання у всіх нас одне – перемоги над ворогом і досягнення таких умов на фронті і в тиску на росію, які б дозволили примусити росію до миру», – сказав Зеленський.

Усі необхідні юридичні процедури та офіційні Укази президента щодо формалізації кадрових призначень будуть оприлюднені найближчим часом.

👉 Також нагадаємо, що тільки вчора Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно спростовував інформацію щодо звільнення генерала Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ.

Новим Головнокомандувачем ЗСУ стане генерал-майор Михайло Драпатий

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