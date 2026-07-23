Євросоюз уперше запроваджує санкції проти НПЗ Білорусі

У четвер, 23 липня 2026 року, Європейський Союз розкрив нові деталі найбільшого від початку повномасштабного вторгнення пакета обмежень проти рф та її сателітів. Вперше під жорсткі санкції Брюсселя потрапляють нафтопереробні заводи Білорусі, які компенсували росії гострий дефіцит автомобільного пального. Про це офіційно оголосила Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Рекордний пакет у 218 позицій: деталі від Каї Каллас

За словами очільниці європейської дипломатії, новий санкційний список спрямований на ключові сектори, які живлять російську воєнну машину.

📢 «Нашими цілями стали понад 100 банків і криптооператорів, більш ніж 40 суден “тіньового флоту” та кілька нафтопереробних заводів у росії й Білорусі», – розповіла Каллас.

Загалом до переліку увійшли 218 об’єктів та осіб. Серед них — 50 підприємств оборонно-промислового комплексу, зокрема виробники далекобійних ударних безпілотників. Каллас окремо підкреслила, що дипломатичний тиск не припинятиметься і розробка наступних кроків уже триває.

Чому під санкції потрапили білоруські Мозир та Новополоцьк

У Білорусі функціонують два ключові нафтопереробні велетні — Мозирський та Новополоцький НПЗ. Їхня сумарна потужність сягає близько 24 млн тонн нафти на рік.

Після того як серія точкових ударів українських дронів вивела з ладу десятки російських заводів та опустила переробку нафти у рф до мінімуму з початку 2000-х років, москва почала гарячково закуповувати пальне в Мінська.

📊 Статистика паливного порятунку росії з Білорусі:

Стрибок у червні: за даними агенції Reuters, постачання білоруського бензину до рф у червні перевищили 181 тис. тонн (утричі більше за травневий показник у 77 тис. тонн);

за даними агенції Reuters, постачання білоруського бензину до рф у червні перевищили (утричі більше за травневий показник у 77 тис. тонн); Стрімке зростання за 6 місяців: за перше півріччя закупівлі бензину в Білорусі зросли у 20 разів — до 453 тис. тонн.

Окрім Білорусі, через критичний дефіцит росія була змушена розпочати імпорт бензину з Індії, очікуючи перші партії обсягом 60–80 тис. тонн.

Нові європейські обмеження покликані остаточно перекрити ці сірі канали постачання енергоносіїв.

👉 Також нагадаємо, що 22 липня 2026 року посли країн-членів ЄС здійснили чергову спробу погодити 21-й пакет санкцій проти рф. Проте в ході тривалих переговорів початковий варіант документа зазнав суттєвих пом’якшень.