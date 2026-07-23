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До Києва з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Ірландії

Денис Молотов
Денис Молотов
До Києва з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Ірландії
Фото: Прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін та шостий президент України В.О. Зеленський / ОПУ / 23.07.2026

У четвер, 23 липня 2026 року, до столиці України з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін. Приїзд очільника ірландського уряду відбувся на тлі головування Дубліна в Раді Європейського Союзу. Про це повідомляє міжнародне видання Irish Independent.

Візит високопосадовця розпочався із вшанування пам’яті полеглих українських воїнів біля Стіни пам’яті в центрі Києва.

Ключові зустрічі та порядок денний у Києві

У межах насиченої програми візиту Мікхол Мартін проведе серію високопосадових переговорів із керівництвом України.

З ким зустрінеться очільник уряду Ірландії:

  • Шостий президент України В.О. Зеленський: обговорення протидії російській агресії, допомоги від ЄС та переговорного процесу щодо вступу України до Євросоюзу;
  • Прем’єр-міністр України Сергій Корецький: переговори щодо актуальних потреб України та двосторонньої економічної підтримки;
  • Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук: зустріч зі спікером українського парламенту щодо реформ та міжпарламентської співпраці.

Окрім офіційних переговорів, ірландська делегація приділить значну увагу гуманітарному блоку та наслідкам російських атак. Програма перебування у столиці:

  • Відвідування житлових районів Києва, які постраждали від нещодавніх обстрілів рф;
  • Зустріч із представниками міжнародних і благодійних організацій, які допомагають постраждалим цивільним;
  • Спілкування з отримувачами фінансової підтримки від уряду Ірландії;
  • Виступ перед членами ірландської громади, які проживають та працюють у Києві.

ℹ️ Ініціатива Drone Deal

Нагадаємо, раніше Україна запропонувала уряду Ірландії укласти спеціальну безпекову угоду у сфері безпілотних технологій під назвою Drone Deal. Ця нова ініціатива покликана суттєво зміцнити безпеку в небі та на морі через пряму технологічну співпрацю бізнесу двох країн.

📌 Раніше стало відомо, що Україна пропонує країнам-партнерам Drone Deal, куди входить унікальна система захисту, яка складається, зокрема, з дронів для відбиття масованих атак, систем ППО та РЕБ

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