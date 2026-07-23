До Києва з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Ірландії

У четвер, 23 липня 2026 року, до столиці України з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін. Приїзд очільника ірландського уряду відбувся на тлі головування Дубліна в Раді Європейського Союзу. Про це повідомляє міжнародне видання Irish Independent.

Візит високопосадовця розпочався із вшанування пам’яті полеглих українських воїнів біля Стіни пам’яті в центрі Києва.

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Ключові зустрічі та порядок денний у Києві

У межах насиченої програми візиту Мікхол Мартін проведе серію високопосадових переговорів із керівництвом України.

З ким зустрінеться очільник уряду Ірландії:

Шостий п резидент України В .О. Зеленський: обговорення протидії російській агресії, допомоги від ЄС та переговорного процесу щодо вступу України до Євросоюзу;

обговорення протидії російській агресії, допомоги від ЄС та переговорного процесу щодо вступу України до Євросоюзу; Прем’єр-міністр України Сергій Корецький: переговори щодо актуальних потреб України та двосторонньої економічної підтримки;

переговори щодо актуальних потреб України та двосторонньої економічної підтримки; Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук: зустріч зі спікером українського парламенту щодо реформ та міжпарламентської співпраці.

Окрім офіційних переговорів, ірландська делегація приділить значну увагу гуманітарному блоку та наслідкам російських атак. Програма перебування у столиці:

Відвідування житлових районів Києва, які постраждали від нещодавніх обстрілів рф;

Зустріч із представниками міжнародних і благодійних організацій, які допомагають постраждалим цивільним;

Спілкування з отримувачами фінансової підтримки від уряду Ірландії;

Виступ перед членами ірландської громади, які проживають та працюють у Києві.

ℹ️ Ініціатива Drone Deal

Нагадаємо, раніше Україна запропонувала уряду Ірландії укласти спеціальну безпекову угоду у сфері безпілотних технологій під назвою Drone Deal. Ця нова ініціатива покликана суттєво зміцнити безпеку в небі та на морі через пряму технологічну співпрацю бізнесу двох країн.

📌 Раніше стало відомо, що Україна пропонує країнам-партнерам Drone Deal, куди входить унікальна система захисту, яка складається, зокрема, з дронів для відбиття масованих атак, систем ППО та РЕБ