Офіційно: підписано укази про звільнення Сирського й Гнатова та призначення Драпатого і Скибюка

У середу, 22 липня 2026 року, шостий президент України В.О. Зеленський підписав серію офіційних Указів щодо ротації вищого військового командування держави. Документи вже оприлюднені на офіційному вебпорталі глави держави. Згідно з рішеннями, вище керівництво Збройних Сил України повністю оновлено.

Кадрові звільнення у вищому військовому ешелоні

Офіційно завершилася процедура кадрових змін, про які глава держави оголосив напередодні у вечірньому зверненні.

Хто залишив посади:

Олександр Сирський: звільнений з посади Головнокомандувача ЗСУ (очолював армію з лютого 2024 року, коли змінив Валерія Залужного);

звільнений з посади Головнокомандувача ЗСУ (очолював армію з лютого 2024 року, коли змінив Валерія Залужного); Андрій Гнатов: звільнений з посади начальника Генерального штабу ЗСУ (генерал-лейтенант обіймав цю посаду з березня 2025 року).

22 липня генерал Олександр Сирський уже офіційно прокоментував свою відставку та передачу справ новому командуванню.

Новий склад керівництва ЗСУ та Генерального штабу

Відтепер керівництво українською армією переходить до нової команди військових керівників.

Нові призначення згідно з Указами президента:

Михайло Драпатий: офіційно призначений Головнокомандувачем Збройних Сил України;

офіційно призначений Головнокомандувачем Збройних Сил України; Ігор Скибюк: генерал-майор призначений новим начальником Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, увечері 21 липня Володимир Зеленський зазначив, що головною метою кадрових рішень є посилення армії, оновлення конфігурації Генштабу та створення умов для витіснення загарбників і примушення росії до миру.