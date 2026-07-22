ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Офіційно: підписано укази про звільнення Сирського й Гнатова та призначення Драпатого і Скибюка

Денис Молотов
Денис Молотов
Офіційно: підписано укази про звільнення Сирського й Гнатова та призначення Драпатого і Скибюка
Офіс Президента України / 22.07.2026

У середу, 22 липня 2026 року, шостий президент України В.О. Зеленський підписав серію офіційних Указів щодо ротації вищого військового командування держави. Документи вже оприлюднені на офіційному вебпорталі глави держави. Згідно з рішеннями, вище керівництво Збройних Сил України повністю оновлено.

Кадрові звільнення у вищому військовому ешелоні

Офіційно завершилася процедура кадрових змін, про які глава держави оголосив напередодні у вечірньому зверненні.

Хто залишив посади:

  • Олександр Сирський: звільнений з посади Головнокомандувача ЗСУ (очолював армію з лютого 2024 року, коли змінив Валерія Залужного);
  • Андрій Гнатов: звільнений з посади начальника Генерального штабу ЗСУ (генерал-лейтенант обіймав цю посаду з березня 2025 року).

22 липня генерал Олександр Сирський уже офіційно прокоментував свою відставку та передачу справ новому командуванню.

Новий склад керівництва ЗСУ та Генерального штабу

Відтепер керівництво українською армією переходить до нової команди військових керівників.

Нові призначення згідно з Указами президента:

  • Михайло Драпатий: офіційно призначений Головнокомандувачем Збройних Сил України;
  • Ігор Скибюк: генерал-майор призначений новим начальником Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, увечері 21 липня Володимир Зеленський зазначив, що головною метою кадрових рішень є посилення армії, оновлення конфігурації Генштабу та створення умов для витіснення загарбників і примушення росії до миру.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Ворог 63 рази атакував позиції Сил оборони, активно діє на трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Фейк: Майже вся Європа разом із Третім рейхом брала участь у нападі на СРСР – Небензя

СТОПФЕЙК

У Черкасах затримали бізнесменів, які здавали нерухомість в Луганську спонсорам «ахмату»

КРИМІНАЛ

МЗС України вимагає притягнути до відповідальності винних у збитті MH17

ПОДІЇ

На фронті за добу відбулося 193 боєзіткнення – ворог найбільше атакував на Слов’янському напрямку

ВІЙНА

Луганська ОВА та БФ «Діалог Громад» підписали Меморандум про співпрацю

ЛУГАНЩИНА

У Генштабі заявили про ураження двох танкерів, сторожового корабля “Светляк” та НПЗ у рф

ПОДІЇ

Військові ліцеїсти з Луганщини пройшли реабілітацію у Литві

ЛУГАНЩИНА

Понад третина боїв на трьох напрямках – Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Зеленський знайшов нового очільника в Міноборони

ВАЖЛИВО

СБУ затримала агента рф, який готував теракт у центрі Миколаєва – ворог завербував мобілізованого у СЗЧ

ПОДІЇ

Дефіцит 35% бензину в рф та руйнування ринку пального

СУСПІЛЬСТВО

На фронті сталось 249 бойових зіткнень за добу – Генштаб

ВІЙНА

рф масовано атакувала Суми КАБами є загиблий та поранені

ВІЙНА

Довідка за $7 тисяч: на Вінниччині ДБР затримало поліцейського-шантажиста

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип