Трамп вимагає від республіканців розширити санкції проти росії

Президент США Дональд Трамп виступив із важливою законодавчою ініціативою щодо посилення санкційного тиску на країни «осі зла». Очільник Білого дому закликав конгресменів-республіканців розширити розроблений документ про економічні обмеження проти росії, доповнивши його новими жорсткими санкціями щодо Тегерана. Відповідне звернення американський лідер оприлюднив у своїй соціальній мережі Truth Social.

«Це мало статися»: Трамп посилається на спадщину Ліндсі Грема

За словами Дональда Трампа, додавання Ірану та його сателітів до чинного антиросійського санкційного пакета є критично важливим кроком. Американський президент наголосив, що така ідея належить видатному сенатору-республіканцю Ліндсі Грему, який тривалий час очолював розробку цього документа.

📢 «Республіканці повинні додати Іран до законопроєкту про санкції проти росії. Саме це хотів зробити Ліндсі, і це мало статися», – написав голова Білого дому.

Раніше Трамп вже зазначав, що масштабний законопроєкт про санкції проти рф, підготовлений сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, буде беззастережно прийнятий і він із честю підпише його у пам’ять про Грема. За останніми планами адміністрації США, до документа мають включити не лише іранський режим, а й терористичне угруповання «Хезболла».

Суть законопроєкту та дискусія в Капітолії

Основна мета закону, відомого як Senator Lindsey O. Graham Sanctioning russia Act of 2026, полягає у суттєвому позбавленні кремля та його союзників можливостей фінансувати війну.

Ключові важелі пропонованого документа:

Вторинні мита: можливість запровадження до 100% мит на товари з країн, які продовжують купувати російські енергоносії (зокрема Індію та Китай);

можливість запровадження до 100% мит на товари з країн, які продовжують купувати російські енергоносії (зокрема Індію та Китай); Тіньовий флот: повне заблокування суднів, які беруть участь у вивезенні підсанкційної нафти;

повне заблокування суднів, які беруть участь у вивезенні підсанкційної нафти; Обхід обмежень: покарання будь-яких іноземних компаній чи фінансових установ, що допомагають москві чи Тегерану оминати західний контроль.

Водночас у самому Сенаті точиться дискусія щодо швидкості ухвалення документа. Співавтор законопроєкту, сенатор-демократ Річард Блюменталь закликає не змінювати вже узгоджений із Білим домом текст, а ухвалити його якнайшвидше у початковій редакції, після чого голосувати за іранські обмеження окремим актом.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп офіційно прокоментував раптову смерть сенатора Ліндсі Грема, яка викликала хвилю чуток у медіапросторі. За словами американського лідера, підстав для підозр щодо обставин смерті сенатора немає.