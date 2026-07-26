рф дронами атакувала молочну ферму на Сумщині

У неділю, 26 липня 2026 року, стало відомо про черговий цілеспрямований удар російських окупантів по сільськогосподарській інфраструктурі Сумської області. Починаючи з вечора суботи, 25 липня, ворожі безпілотники систематично атакували молочно-товарну ферму в Дубов’язівській громаді. Про це офіційно повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

Наслідки обстрілу цивільного господарства

Унаслідок ворожих прильотів по господарству загинули корови, також є багато поранених тварин. Під час огляду території працівники підприємства виявили уламки двигуна від реактивного безпілотника безпосередньо поруч із загиблою худобою.

📢 «Це цивільне підприємство, яке навіть в умовах війни продовжує працювати та виробляти молоко. Ворог свідомо нищить господарства, майно та результати людської праці», – зазначив очільник ОВА.

Ворожий терор в інших регіонах України

Окупаційні російські війська протягом доби 26 липня продовжили серію ударів по цивільних об’єктах у різних областях.