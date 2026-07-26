рф дронами атакувала молочну ферму на Сумщині

У неділю, 26 липня 2026 року, стало відомо про черговий цілеспрямований удар російських окупантів по сільськогосподарській інфраструктурі Сумської області. Починаючи з вечора суботи, 25 липня, ворожі безпілотники систематично атакували молочно-товарну ферму в Дубов’язівській громаді. Про це офіційно повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.
Наслідки обстрілу цивільного господарства
Унаслідок ворожих прильотів по господарству загинули корови, також є багато поранених тварин. Під час огляду території працівники підприємства виявили уламки двигуна від реактивного безпілотника безпосередньо поруч із загиблою худобою.
📢 «Це цивільне підприємство, яке навіть в умовах війни продовжує працювати та виробляти молоко. Ворог свідомо нищить господарства, майно та результати людської праці», – зазначив очільник ОВА.
Ворожий терор в інших регіонах України
Окупаційні російські війська протягом доби 26 липня продовжили серію ударів по цивільних об’єктах у різних областях.
- Запоріжжя: окупанти влучили по об’єкту цивільної інфраструктури, спалахнула пожежа, одна людина загинула;
- Харків: ворожий дрон «Бандероль» влучив у житловий будинок, унаслідок чого одна людина загинула, а ще шестеро отримали поранення (серед потерпілих є діти).
- Київ: у ніч проти неділі, 26 липня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили черговий підступний балістичний удар по столиці України.