ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

рф дронами атакувала молочну ферму на Сумщині

Денис Молотов
Денис Молотов
рф дронами атакувала молочну ферму на Сумщині 02
Фото: наслідки російського удару дрона по цивільному підприємству на Сумщині / Сумська ОВА / 26.07.2026

У неділю, 26 липня 2026 року, стало відомо про черговий цілеспрямований удар російських окупантів по сільськогосподарській інфраструктурі Сумської області. Починаючи з вечора суботи, 25 липня, ворожі безпілотники систематично атакували молочно-товарну ферму в Дубов’язівській громаді. Про це офіційно повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

Наслідки обстрілу цивільного господарства

Унаслідок ворожих прильотів по господарству загинули корови, також є багато поранених тварин. Під час огляду території працівники підприємства виявили уламки двигуна від реактивного безпілотника безпосередньо поруч із загиблою худобою.

📢 «Це цивільне підприємство, яке навіть в умовах війни продовжує працювати та виробляти молоко. Ворог свідомо нищить господарства, майно та результати людської праці», – зазначив очільник ОВА.

Ворожий терор в інших регіонах України

Окупаційні російські війська протягом доби 26 липня продовжили серію ударів по цивільних об’єктах у різних областях.

  • Запоріжжя: окупанти влучили по об’єкту цивільної інфраструктури, спалахнула пожежа, одна людина загинула;
  • Харків: ворожий дрон «Бандероль» влучив у житловий будинок, унаслідок чого одна людина загинула, а ще шестеро отримали поранення (серед потерпілих є діти).
  • Київ: у ніч проти неділі, 26 липня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили черговий підступний балістичний удар по столиці України.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Затримано організатора виставки зброї на Київщині, де загинули 10 людей

ВАЖЛИВО

На фронті сталось 219 бойових зіткнень за добу – Генштаб

ВІЙНА

Удар балістикою та дронами: ППО збила 5 «Іскандерів» над Україною

ВАЖЛИВО

Рубіжанська громада виділяє до 150 тисяч гривень на підтримку ветеранського бізнесу

ЛУГАНЩИНА

Україна отримала другий транш від МВФ на $690 мільйонів

ВАЖЛИВО

росія біля кордонів НАТО – країни Балтії активно заявляють про можливу агресію

ПОДІЇ

Дрони СБУ знищили гаубицю, станцію РЕБ та бази пального на Луганщині

ЛУГАНЩИНА

Окупанти атакували Одещину: поранені четверо цивільних, зокрема дитина

ВІЙНА

Понад третина боїв на трьох напрямках – Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Понад тисяча дітей із Сіверськодонецького району вирушили на оздоровлення та реабілітацію

ЛУГАНЩИНА

Маніпуляція: У Франції росіянці загрожує в’язниця за гуманітарну допомогу жителям Донбасу

СТОПФЕЙК

Україна та рф узгоджують списки на новий етап обміну полоненими

ПОЛІТИКА

Удари по Wildberries: “Мадяр” показав відео

ПОДІЇ

Наслідки російського терору побачила делегація ОБСЄ у Києві

ВЛАДА

Угорщина заблокувала відкриття двох нових кластерів переговорів України з ЄС

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип