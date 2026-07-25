Ураження критичних установок Антипинського НПЗ у Тюмені

Сили спеціальних операцій ЗСУ у суботу, 25 липня, повідомили про повторне ураження Тюменського нафтопереробного заводу (НПЗ) на росії. За даними військових, удар завдали підрозділи “Deep Strike” ССО у взаємодії з повстанським рухом “Черная Искра”.

Аналіз найсвіжіших супутникових та фото знімків з місця події підтвердив високу точність ураження ключових технологічних вузлів підприємства. Рейд проходив на рекордну відстань близько 1900–2000 кілометрів від державного кордону України.

Двохвильова тактика та результати влучань

Для обходу захисних антидронових сіток та засобів ППО українські сили застосували комбіновану двохвильову атаку із використанням ударних безпілотників (зокрема типу FP-1).

Деталізація уражень за даними аналізу знімків:

Перша хвиля (Установка УГОДП): Дрон FP-1 завдав прицільного удару по Установці глибокого очищення дизельного пального. Цей вузол гідроочищення відповідає за видалення сірки та доведення пального до товарних характеристик;

Дрон FP-1 завдав прицільного удару по Установці глибокого очищення дизельного пального. Цей вузол гідроочищення відповідає за видалення сірки та доведення пального до товарних характеристик; Друга хвиля (Резервуарний парк): Безпілотник другої хвилі імовірно цілився в установку первинної переробки ЕЛОУ-АТ-3, але влучив у резервуарний парк підприємства.

Унаслідок влучання в резервуарну інфраструктуру на території заводу спалахнула масштабна пожежа, що призвела до втрати значних запасів готових нафтопродуктів.

Стратегічні наслідки для паливного ринку рф

Головною метою спецоперації стало не просто пошкодження первинного перегону нафти, а позбавлення заводу здатності випускати кондиційне дизельне пальне.

Технологічні наслідки удару:

Зруйновано процес видалення сірки з пального;

Навіть за умови роботи установок первинної перегонки НПЗ втратив можливість виробляти товарний низькосірчистий дизель;

Зупинено постачання якісного дизелю для військово-промислового комплексу та логістики рф.

ℹ️ Довідка та контекст далекобійних рейдів

Антипинський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на росії з потужністю переробки до 9 мільйонів тонн нафти на рік. Це вже друге успішне ураження об’єкта за останній місяць (попередній удар відбувся 20 червня 2026 року).

Нагадаємо, раніше шостий президент України підтвердив серію далекобійних ударів Сил оборони: крім НПЗ у Тюмені, атаки зазнали склад компанії Wildberries у Єкатеринбурзі та стратегічні об’єкти в акваторії Каспійського моря.

👉 Також раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді показав відео з місць, де було уражено російські логістичні центри найбільшого маркетплейса рф Wildberries