Німецькі військові достроково залишають Гренландію

Місія Бундесверу в Гренландії була завершена достроково на тлі загострення міжнародної напруженості навколо арктичного острова. Як повідомляє Welt, німецькі військові вирішили повернутися після заяв президента США Дональда Трампа щодо можливого встановлення американського контролю над Гренландією, а також через активізацію військової присутності окремих країн НАТО в регіоні.

Розвідувальний підрозділ Бундесверу вже сьогодні залишить Гренландію. За інформацією представника Оперативного командування збройних сил Німеччини, 15 військовослужбовців вилетять з острова цивільним рейсом у напрямку Копенгагена. Раніше про це також повідомляло видання Bild.

☝️ Коротке перебування в Нууку

Німецька група перебувала у столиці Гренландії Нууку лише з вечора п’ятниці. Первинною метою візиту було вивчення умов для можливого проведення військових навчань у регіоні. Ще в суботу ввечері повідомлялося, що тривалість місії остаточно не визначена.

Втім, нині в командуванні заявили, що завдання виконано.

📢 «Результати будуть проаналізовані найближчими днями», — зазначив представник Бундесверу.

⚠️ Політичний контекст

У суботу президент США Дональд Трамп оголосив про намір запровадити спеціальні мита щодо восьми країн, які беруть участь у розвідувальній діяльності в Гренландії. Раніше він неодноразово в ультимативній формі наполягав на приєднанні острова, що належить Данії, до Сполучених Штатів, аргументуючи це міркуваннями безпеки та нібито загрозами з боку Китаю і росії в Арктиці.