Неділя, 18 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Німецькі військові достроково залишають Гренландію

Денис Молотов
Німецькі військові достроково залишають Гренландію
Бундесвер скоротив місію в Гренландії через напруження навколо острова.

Місія Бундесверу в Гренландії була завершена достроково на тлі загострення міжнародної напруженості навколо арктичного острова. Як повідомляє Welt, німецькі військові вирішили повернутися після заяв президента США Дональда Трампа щодо можливого встановлення американського контролю над Гренландією, а також через активізацію військової присутності окремих країн НАТО в регіоні.

Розвідувальний підрозділ Бундесверу вже сьогодні залишить Гренландію. За інформацією представника Оперативного командування збройних сил Німеччини, 15 військовослужбовців вилетять з острова цивільним рейсом у напрямку Копенгагена. Раніше про це також повідомляло видання Bild.

☝️ Коротке перебування в Нууку

Німецька група перебувала у столиці Гренландії Нууку лише з вечора п’ятниці. Первинною метою візиту було вивчення умов для можливого проведення військових навчань у регіоні. Ще в суботу ввечері повідомлялося, що тривалість місії остаточно не визначена.

Втім, нині в командуванні заявили, що завдання виконано.

📢 «Результати будуть проаналізовані найближчими днями», — зазначив представник Бундесверу.

⚠️ Політичний контекст

У суботу президент США Дональд Трамп оголосив про намір запровадити спеціальні мита щодо восьми країн, які беруть участь у розвідувальній діяльності в Гренландії. Раніше він неодноразово в ультимативній формі наполягав на приєднанні острова, що належить Данії, до Сполучених Штатів, аргументуючи це міркуваннями безпеки та нібито загрозами з боку Китаю і росії в Арктиці.

  • Напередодні зустрічі представників США з міністрами Данії та Гренландії Трамп також заявив, що Данія має «негайно забиратися» з острова.
  • Раніше повідомлялося, що в Конгресі США планують обмежити можливі односторонні дії Трампа щодо Гренландії.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Удар по Дніпру 14 січня 2023 року: місто і Україна згадують жертв російського терору

ПОДІЇ

Генштаб: на Покровському напрямку відбили 36 атак, на Гуляйпільському – 21 боєзіткнення

ВІЙНА

У голови ВЛК при ТЦК на Дніпропетровщині вилучено $300 тисяч

ВАЖЛИВО

Верховна Рада проголосувала за відставку міністра оборони Шмигаля

ВАЖЛИВО

Шмигаль очолив Міністерство енергетики: рішення підтримали 248 депутатів

ВАЖЛИВО

Ситуація в Києві залишається складною: Кличко скликав комісію з питань ТЕБ та НС

ПОДІЇ

В Одесі працівники ТЦК викрали чоловіка та вимагали $6 тисяч

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось 180 бойових зіткнень, ворог скинув 234 керовані авіабомби – Генштаб

ВІЙНА

На фронті зафіксовано 219 боїв, майже половина з них – на Покровському і Гуляйпільському напрямках

ПОДІЇ

У Нобелівському комітеті роз’яснили щодо Премії миру

ПОЛІТИКА

Таємничий пристрій за мільйони доларів: нові деталі розслідування «гаванського синдрому»

ПОДІЇ

Зеленський доручив готувати угоду історичного рівня

ВАЖЛИВО

Як обрати надійну юридичну компанію в Україні: кейси, досвід і репутація на прикладі «Правовий лідер»

СУСПІЛЬСТВО

Іран продав росії ракети та інше озброєння майже на $3 млрд — ЗМІ

ПОДІЇ

Воєнний злочинець із позивним “Алтай” отримав довічне за страту українських захисників – Генпрокурор

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ