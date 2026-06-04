Старт регіонального рейтингу «Гордість Луганщини 2026»

Під час урочистого заходу з нагоди 88-ї річниці від Дня утворення Луганської області голова обласної державної адміністрації Олексій Харченко офіційно оголосив про започаткування великого регіонального рейтингу «Гордість Луганщини 2026».

З цією важливою ініціативою виступила Обласна рада ВПО при Луганській облдержадміністрації, яка безпосередньо формувала архітектуру майбутнього голосування.

Головна мета проєкту — відзначити особистий внесок громадян у наближення перемоги та підтримку релокованого потенціалу області.

📝 Повний перелік 12 номінацій премії

За офіційною пропозицією представників громадськості, майбутні лауреати премії будуть висуватись та обиратись у дванадцяти різнопланових категоріях:

«Луганщина – лідер року» — категорія створена для відзначення найактивніших представників громадськості, голів територіальних громад та начальників військових адміністрацій;

— категорія створена для відзначення найактивніших представників громадськості, голів територіальних громад та начальників військових адміністрацій; «Вартові Луганщини» — номінація серед військовослужбовців, представників Сил оборони, ветеранів та цивільних осіб, які були офіційно звільнені з полону, за виявлену особисту мужність під час захисту територіальної цілісності України;

— номінація серед військовослужбовців, представників Сил оборони, ветеранів та цивільних осіб, які були офіційно звільнені з полону, за виявлену особисту мужність під час захисту територіальної цілісності України; «Благодійна місія Луганщини» — для всебічного відзначення благодійників, представників та представниць різноманітних благодійних фондів і організацій, які цілеспрямовано спрямовують свої ресурси та зусилля на підтримку Луганської області, допомогу її мешканцям і релокованим громадам;

— для всебічного відзначення благодійників, представників та представниць різноманітних благодійних фондів і організацій, які цілеспрямовано спрямовують свої ресурси та зусилля на підтримку Луганської області, допомогу її мешканцям і релокованим громадам; «Незламний бізнес Луганщини» — премія серед приватних підприємців та великих релокованих промислових підприємств області;

— премія серед приватних підприємців та великих релокованих промислових підприємств області; «Молодіжний прорив Луганщини» — номінація за активну громадську позицію, розвиток молодіжних ініціатив;

— номінація за активну громадську позицію, розвиток молодіжних ініціатив; «Лідер інновацій Луганщини» — категорія серед науковців за вагомі наукові дослідження, розробки та досягнення;

— категорія серед науковців за вагомі наукові дослідження, розробки та досягнення; «Освітянин року» — за високу професійну майстерність, відданість справі та вагомий внесок у розвиток системи освіти;

— за високу професійну майстерність, відданість справі та вагомий внесок у розвиток системи освіти; «Спортивна амбасада року» — за здобуття високих спортивних результатів та завоювання медалей під офіційним прапором рідного регіону;

— за здобуття високих спортивних результатів та завоювання медалей під офіційним прапором рідного регіону; «Культурна дипломатія року» — за яскраві творчі успіхи, популяризацію та збереження автентичної культурної спадщини;

— за яскраві творчі успіхи, популяризацію та збереження автентичної культурної спадщини; «Голос Луганщини» — спеціальна номінація для професійних журналістів, блогерів чи правозахисників, які стабільно тримають регіон в загальнонаціональному інформаційному порядку денному;

— спеціальна номінація для професійних журналістів, блогерів чи правозахисників, які стабільно тримають регіон в загальнонаціональному інформаційному порядку денному; «Сила громади» — для відзначення найкращих практичних ініціатив неурядового громадського сектору та релокованих громад;

— для відзначення найкращих практичних ініціатив неурядового громадського сектору та релокованих громад; «Соціальна місія Луганщини» — категорія для відзначення надавачів важливих соціальних й медичних послуг, представників НГО, діючих координаторів шелтерів та гуманітарних штабів, які здійснюють комплексну підтримку сімей, опікуються дітьми та іншими вразливими групами населення.

📊 Графік та правила відбору кандидатів

Процедура висунення номінантів є максимально відкритою. Основні етапи та часові рамки проведення регіонального рейтингу «Гордість» зафіксовані в офіційному регламенті:

Назва етапу конкурсу Часові межі / Дати Особливість процедури Прийом заявок та реєстрація З 3 червня до 3 липня 2026 року Триває рівно один календарний місяць Етап внутрішнього відбору Протягом 5 робочих днів після дедлайну Складання шорт-листа з 5 лідерів у кожній номінації Оприлюднення результатів До 10 липня 2026 року Публікація списків у соцмережах та на сайті ОВА

До фінального голосування у кожній із 12 номінацій допускаються рівно по п’ять кандидатів, які за час першого етапу наберуть найбільшу кількість письмових або електронних заявок на участь у Рейтинзі.

Всі охочі детально ознайомитися з офіційним Положенням про Рейтинг можуть перейти за прямим посиланням на електронний документ: Переглянути Положення.

Безпосередньо висунути кандидатуру у певній номінації або подати власне підприємство можна шляхом швидкого заповнення затвердженої цифрової анкети: Заповнити Гугл-форму.

Організатори закликають громаду до максимальної активності, щоб жоден, хто вартий звання «Гордість Луганщини 2026» не залишився без заслуженої уваги.