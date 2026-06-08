Луганщина взяла участь у конференції «Освіта нової України 2.0»

У Києві сьогодні, у понеділок, 8 червня 2026 року, відбулася масштабна всеукраїнська конференція «Освіта нової України 2.0». Цей захід був офіційно ініційований Офісом Президента України, Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, а також Міністерством освіти і науки України. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Подія об’єднала на одному дискусійному майданчику більше ніж 300 найкращих представників активної учнівської молоді із різних регіонів нашої країни. Наразі всі вони перебувають на етапі випускних іспитів та активно визначаються з подальшим індивідуальним освітнім і професійним шляхом.

Луганську область на цьому загальнонаціональному освітньому майданчику гідно представили учні випускних класів закладів загальної середньої освіти Лисичанської та Сіверськодонецької міських громад, які попри евакуацію продовжують навчання за українськими програмами.

У безпосередній роботі заходу та панельних дискусіях взяла активну участь заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська.

У межах форуму всі учасники отримали унікальну можливість наживо поспілкуватися з керівниками центральних органів влади, лідерами українського та іноземного бізнесу, а також із провідними українськими та міжнародними викладачами.

Для школярів Луганщини участь у цій конференції стала не лише майданчиком для отримання нових знань про ринок праці, а й потужним ментальним підтвердженням того, що їхній особистий вибір, наполегливість, патріотизм та прагнення розвиватися мають величезне значення для держави.

Інтерактивна виставка «Алея можливостей» та новітні технології

Однією з найпопулярніших та центральних локацій заходу стала велика інтерактивна виставка сучасних спеціальностей «Алея можливостей».

На цьому майданчику провідні українські технічні університети, ІТ-академії та релоковані заклади вищої освіти розгорнули свої мобільні стенди та презентували школярам такі розробки:

Сучасні інноваційні освітні програми за дуальною формою навчання;

Діючі віртуальні лабораторії та робототехнічні комплекси;

Успішні реалізовані стартапи та студентські наукові проєкти;

Перспективні напрями підготовки для інженерної та будівельної галузей.

Під час тематичних воркшопів конференції учасники детально говорили про те, чому українська вища освіта сьогодні — це не просто отримання диплома, а реальна можливість стати частиною активної та свідомої інтелектуальної спільноти. Студенти мають змогу набувати практичного досвіду безпосередньо на виробництвах ще під час навчання та активно долучатися до капітальних змін, які вже зараз відбуваються в державному управлінні, цифровій економіці та фундаментальній науці в межах підготовки країни до членства в Європейському Союзі.

👉 Також нагадаємо, що було оголошено про започаткування великого регіонального рейтингу «Гордість Луганщини 2026».