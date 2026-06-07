Для ефективної інтеграції та адаптації переселенців: Чмирівська СВА запустила спільні проєкти на Рівненщині

Чмирівська сільська військова адміністрація Луганської області в межах загальнонаціонального проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» налагодила довгострокову та ефективну взаємодію з Великоомелянською, Млинівською та Миляцькою громадами Рівненської області. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Основна стратегічна мета цього міжрегіонального партнерства полягає у створенні максимально комфортних умов для всебічної інтеграції та адаптації переселенців, залученні евакуйованих жителів Луганщини до активного суспільного життя та реалізації спільних інфраструктурних проєктів розвитку.

Дитячий клуб «Спортивна хвиля»

Чмирівська СВА спільно із колегами з Великоомелянської громади успішно реалізує масштабний спортивно-оздоровчий напрям. На базі Великоомелянського ліцею наразі повноцінно функціонує дитячий спортивний клуб «Спортивна хвиля», де юні українці мають змогу безкоштовно займатися доджболом, флорболом, панафутболом та іншими сучасними динамічними видами спорту.

Особлива, посилена увага під час тренувань приділяється саме дітям із числа внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні до регулярних занять офіційно залучено 30 дітей з Луганської області. Евакуйовані хлопці та дівчата отримали чудову можливість не лише безперервно тренуватися, а й швидко соціалізуватися на новому місці, знаходити надійних друзів та відчувати щиру турботу принимаючої сторони.

Для забезпечення якісного тренувального процесу було залучено фінансову підтримку благодійників. В межах договору про офіційну співпрацю між громадською спілкою «Асоціація мультиспорт» та громадською організацією «Громадська ініціатива 360» для розвитку клубу було безвідплатно передано сучасний інвентар та обладнання загальною вартістю 24 550 гривень.

Підрозділи ліцею отримали наступне спортивне спорядження:

Якісні професійні футбольні м’ячі;

Міцні ключки та полегшені м’ячі для флорболу;

Спеціалізовані м’ячі для безпечної гри в доджбол;

Повний комплект інвентарю для занять з регбі-5;

Яскраві тренувальні маніжки, розмічальні конуси та фішки;

Місткі сумки для транспортування спортивного спорядження.

Своїми щирими враженнями від занять поділилася 14-річна Софія, яка була змушена евакуюватися зі Сходу:

📢 «Я ніколи раніше не грала у флорбол, а тепер це мій улюблений вид спорту. Тренер каже, що в мене добре виходить. А ще познайомилася тут із дівчатами з Рівненщини. Дякую, що нас прийняли».

Духовне єднання: від «Куті Єдності» до благодійного Великодня

Другим стратегічним вектором міжрегіональної співпраці стало проведення великих спільних культурно-мистецьких заходів, які допомагають духовному єднанню родин переселенців та місцевих жителів Рівненської області.

У межах культурної платформи громади реалізували такі успішні ініціативи:

«Кутя Єдності». Великий обрядовий захід «Різдвяні вечорниці – Кутя Єдності» об’єднав на одному майданчику представників Чмирівської, Великоомелянської, Млинівської та Миляцької громад. Під час творчої зустрічі учасники презентували унікальні різдвяні традиції своїх рідних регіонів, спільно готували святкову кутю за старовинними рецептами Сходу та Заходу та разом співали колядки;

Великий обрядовий захід «Різдвяні вечорниці – Кутя Єдності» об’єднав на одному майданчику представників Чмирівської, Великоомелянської, Млинівської та Миляцької громад. Під час творчої зустрічі учасники презентували унікальні різдвяні традиції своїх рідних регіонів, спільно готували святкову кутю за старовинними рецептами Сходу та Заходу та разом співали колядки; «Великдень нас єднає». На території Миляцької громади відбувся однойменний масштабний благодійний захід. Мешканці активно обмінювалися автентичними великодніми традиціями, проводили відкриті майстер-класи з писанкарства для молоді та презентували унікальні народні звичаї Луганщини та Полісся.

Екологічна акція «ЕКОП’ЯТНИЦЯ» у парку Шевченка

Окрім спорту та культури, переселенці прагнуть робити вагомий практичний внесок у розвиток та благоустрій тих міст, які надали їм прихисток. Представники Чмирівської СВА активно долучилися до масштабного екологічного заходу «ЕКОП’ЯТНИЦЯ», який офіційно відбувся у центральному парку імені Тараса Шевченка в місті Рівному.

Спільно із партнерами з відомого жіночого об’єднання — ГО «Woman Vibe Club» — учасники акції здійснили капітальне озеленення території парку, висадивши десятки нових молодих дерев та декоративних кущів. Для релокованої луганської громади участь у таких толоках має особливе ментальне значення, адже це є прикладом щирої вдячності приймаючій стороні.

Своїми думками під час висадки алеї поділилася переселенка Тетяна:

📢 «Коли ми висаджували дерева в парку Шевченка, я вперше за довгий час відчула, що ми тут не чужі. Ми теж робимо щось корисне для цього міста, для цієї землі. Це дуже важливе відчуття – ти не просто отримуєш допомогу, а й можеш допомогти іншим».

Начальник Чмирівської сільської військової адміністрації Валерій повідомив про підсумки першого етапу роботи:

📢 «Реалізація спільних проєктів дозволяє нам забезпечити належний рівень інтеграції та адаптації жителів Луганщини в нові громади, створити безпечний простір для дітей та молоді, покращити психологічний стан внутрішньо переміщених осіб. Важливо, що через спорт, культуру та спільну працю вимушених переселенців ми зміцнюємо міжрегіональну солідарність і формуємо сильне українське суспільство. Дякуємо партнерам із Рівненщини за теплий прийом і щиру підтримку».

Позитивний досвід Чмирівської громади наочно демонструє іншим релокованим адміністраціям, як через прості, але скоординовані кроки можна ефективно руйнувати бар’єри та перетворювати внутрішньо переміщених осіб на активну, рушійну силу приймаючих громад.

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