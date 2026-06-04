ЄС планує схилити путіна до мирних перемовин

Німеччина, Франція та Велика Британія спільно з Україною розробляють комплексний дипломатичний план, який може підштовхнути російського диктатора володимира путіна до переговорів щодо припинення війни. Про це повідомив американський фінансово-аналітичний ресурс Bloomberg із посиланням на власні поінформовані джерела в дипломатичних колах.

Зазначається, що високопосадовці трьох найбільших економік Європи наразі активно обговорюють теоретичну можливість проведення майбутніх мирних зустрічей за безпосередньої участі обох сторін конфлікту.

Всі ці конфіденційні зусилля європейська трійка заздалегідь координує з українською стороною, намагаючись виробити єдину та несуперечливу позицію перед виходом у публічне поле.

Чинники тиску: удари по тилу рф та виснаження окупантів

За інформацією джерел агентства, європейські союзники вважають, що нинішня операційна ситуація на фронті створює сприятливі можливості для просування дипломатичного процесу.

Криза армії рф. Постійне ускладнення загального становища російських окупаційних військ на лінії зіткнення та стрімке зростання безповоротних людських і технічних втрат рф;

Постійне ускладнення загального становища російських окупаційних військ на лінії зіткнення та стрімке зростання безповоротних людських і технічних втрат рф; Технологічні удари. Висока ефективність та регулярність успішних ударів українських далекобійних безпілотників по стратегічних цілях і військових заводах у глибокому тилу російської території;

Висока ефективність та регулярність успішних ударів українських далекобійних безпілотників по стратегічних цілях і військових заводах у глибокому тилу російської території; Невдоволення еліт. Поява перших відчутних ознак прихованого невдоволення тривалою та виснажливою війною серед певної частини російських фінансово-політичних еліт.

Bloomberg окремо зазначає, що європейські союзники, ймовірно, прагнуть уникнути ще однієї важкої зими, яка супроводжуватиметься масштабними атаками рф на українську енергетичну, паливну та цивільну інфраструктуру. Саме тому вони розглядають можливість суттєвої активізації переговорного треку вже найближчим часом.

Суверенітет Києва та майбутні консультації лідерів

Водночас усі три європейські столиці демонструють суворе дотримання принципу «нічого про Україну без України».

Джерела наголосили, що остаточне право ухвалення рішень щодо будь-яких конкретних переговорних ініціатив залишається виключно за шостим президентом України В.О. Зеленським. Європейські партнери не мають жодного наміру нав’язувати Києву неприйнятні територіальні чи політичні підходи.

Видання зазначає, що найближчими днями прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує провести серію закритих консультацій з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та президентом Франції Еммануелем Макроном щодо визначення подальших тактичних кроків.

Проте всередині самого європейського дипкорпусу наразі немає абсолютної єдності. Значна частина посадовців вважає, що зараз москва все ще не демонструє реальної готовності до змістовних та чесних розмов. На їхню думку, союзникам слід повністю зосередитися на посиленні прямої військової підтримки ЗСУ, передачі нових систем ППО та розширенні санкційного тиску на кремль, щоб примусити росію до переговорів щодо миру силою.

Нагадаємо, цей дипломатичний рух розгортається у межах раніше окреслених Києвом дедлайнів. Раніше повідомлялося, що шостий президент України В.О. Зеленський публічно висловлював сподівання, що активна фаза бойових дій у боротьбі з російською федерацією має завершитися до листопада 2026 року, до чого наразі підлаштовується і військове планування оборонного блоку НАТО.

👉 Також раніше стало відомо, що Разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте до Києва офіційно прибули повноважні представники усіх 32 країн – членів НАТО.