Фінляндія конфіскувала мільйони євро російських активів для Нафтогазу

Національне управління зі стягнення боргів Фінляндії офіційно конфіскувало близько 3,7 млн євро російських активів для реального відшкодування збитків українській державній енергетичній компанії «Нафтогаз». Про це повідомляє фінська загальнонаціональна телерадіокомпанія Yle.

Зараз конфісковані кошти перебувають під суворим державним моніторингом, що виключає будь-які можливості для маневрів з боку російських юридичних осіб.

Джерела походження коштів та механізм запобіжних заходів

Мовиться про суму приблизно у 3,7 млн євро, які раніше були заморожені в межах спеціалізованої програми транскордонної співпраці Європейського Союзу з росією. Ця міждержавна програма тривалий час фінансувала розвиток спільних прикордонних регіонів, проте її роботу повністю припинили одразу після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році.

Фінська влада окремо зазначає, що поточна конфіскація є офіційним запобіжним заходом. Такий юридичний крок повністю унеможливлює будь-яке відчуження, приховане переведення чи виведення активів до моменту ухвалення фінальних судових рішень щодо їх безпосередньої фізичної передачі українській стороні.

Цей арешт є частиною більшої фінансової кампанії, яку проводить Гельсінкі. За офіційними даними профільного Управління, починаючи з 2024 року Фінляндія вже конфіскувала різнопланові російські активи на загальну суму понад 40 млн євро.

Рішення Гаазького арбітражу щодо експропріації у Криму

Правовим фундаментом для рішучих дій фінських судових виконавців став гучний процес у Нідерландах, де Україна довела незаконність дій кремля під час анексії півострова у 2014 році.

Хронологія ухвалення ключових судових рішень:

Квітень 2023 року. Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі офіційно зобов’язав москву виплатити рекордні 4,3 млрд євро компенсації. Це сума за незаконну та примусову експропріацію капітальних активів і кримських родовищ «Нафтогазу»;

Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі офіційно зобов’язав москву виплатити рекордні 4,3 млрд євро компенсації. Це сума за незаконну та примусову експропріацію капітальних активів і кримських родовищ «Нафтогазу»; Травень 2026 року. Минулого тижня Гельсінський окружний суд ухвалив історичну постанову про примусове виконання цієї компенсації в мільярди євро на території Фінляндії.

У разі остаточного набуття цим рішенням окружного суду повної юридичної сили, всі раніше виявлені та заблоковані об’єкти російських державних активів у Фінляндії будуть офіційно і безповоротно передані НАК «Нафтогаз України» як легітимна фінансова компенсація.

Системний тиск на Газпром: швейцарський трек

Варто наголосити, що кримський кейс є не єдиним успішним напрямком у юридичній війні проти російських енергетичних монополістів. Нафтогазовий сектор України планомірно стягує борги за іншими комерційними контрактами.

Нагадаємо, у червні 2025 року Міжнародний арбітражний трибунал, який детально розглядав комерційну суперечку безпосередньо у юрисдикції Швейцарії, офіційно зобов’язав російський «Газпром» виплатити додатково 1,37 млрд доларів на користь «Нафтогазу». Українська компанія вже готує аналогічні пакети документів для арешту майна «Газпрому» в інших країнах Західної Європи.