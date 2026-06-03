3 червня 2014 — початок операції зі звільнення Лиману

Історія сучасної української армії — це літопис безперервної боротьби за суверенітет, де тактичні уроки перших років гібридної агресії заклали фундамент для безкомпромісного спротиву під час повномасштабного вторгнення. Лиманський операційний вузол уже вдруге за останнє десятиліття стає ареною жорстокого протистояння, де плани супротивника щодо глибокого прориву вглиб Донбасу розбиваються об стійкість та технологічну перевагу українського захисника. Про це повідомляє аналітичний ресурс DeepState.

3 червня вписано в новітню військову історію як день початку масштабної операції зі звільнення Лиману у 2014 році. Це була одна з перших успішних та скоординованих операцій українського війська в межах тогочасної Антитерористичної операції (АТО) на Сході країни.

Історичним фактом є те, що флагманом та основною ударною силою тієї операції виступили українські десантники. Високомобільні десантні підрозділи відіграють вирішальну роль у процесах захисту та звільненні окупованої української території і сьогодні. Поряд із десантниками у 2014 році завдання з очищення міста виконували бійці Національної гвардії України, а також зведені спецпідрозділи МВС та Служби безпеки України.

Стратегічне значення Лиманського вузла у 2026 році

Сьогодні, в рамках повномасштабної російсько-української війни, в районі Лиману Сили оборони продовжують успішно тримати оборонні рубежі, повністю нівелюючи стратегічні розрахунки противника.

Для командування окупаційних військ місто Лиман залишається критично важливим об’єктом. Насамперед воно необхідне їм для демонстрації великої інформаційної перемоги, а також з суто географічних причин — як стратегічний плацдарм, що відкриває прямі ворота для наступу на Слов’янськ та Краматорськ.

Розвиток бойових дій на цій ділянці мав кілька етапів:

Осінній кризовий пік. Восени 2025 року противник зумів максимально підібратися до околиць міста. Були зафіксовані тактичні успіхи ворога у здійсненні інфільтрації через лісові масиви. Це був найвищий момент тиску, спрямований на розгортання великого угруповання для подальшого наступу на Слов’янськ та повного перекриття логістичних шляхів, що йдуть на Донеччину з Харківської області;

Восени 2025 року противник зумів максимально підібратися до околиць міста. Були зафіксовані тактичні успіхи ворога у здійсненні інфільтрації через лісові масиви. Це був найвищий момент тиску, спрямований на розгортання великого угруповання для подальшого наступу на Слов’янськ та повного перекриття логістичних шляхів, що йдуть на Донеччину з Харківської області; Стабілізація фронту. Бійці 63-ї окремої механізованої бригади (63 ОМБр), які очолили безпосередню оборону міста поряд з іншими суміжними підрозділами, зуміли повністю перехопити ініціативу та стабілізувати лінію зіткнення;

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади (63 ОМБр), які очолили безпосередню оборону міста поряд з іншими суміжними підрозділами, зуміли повністю перехопити ініціативу та стабілізувати лінію зіткнення; Поточний стан. Наразі ворожі штурмові групи продовжують безрезультатні спроби тиску в сірій зоні лісництва на околицях Лиману, проте всі ці виходи стають для них квитком в один кінець. Противник змістив вектор атак дещо південніше — у район населеного пункту Ямпіль. Зафіксовано спроби просочування та накопичення живої сили через Діброву, Закітне та Озерне, які активно придушуються українською артилерією та дронами.

Загальна динаміка на фронті: аналітичний зріз

Як і під час кампанії 2014 року, так і у 2026 році російські війська зазнають масштабного краху у своїх спробах остаточно окупувати місто. Цей локальний неуспіх поступово екстраполюється на загальну ситуацію вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Військові аналітики та моніторингові пабліки, зокрема аналітичний портал DeepState, раніше фіксували серйозний провал наступальних дій окупантів за підсумками травня. Завдяки серії успішних контратак українські війська за місяць спромоглися повернути під свій контроль більше територій, ніж вдалося захопити загарбникам, що свідчить про стійку позитивну динаміку у веденні бойових дій.

Безумовно, на мапі залишаються вкрай критичні та складні ділянки, що потребують постійного залучення резервів та максимальної концентрації сил:

Покровський напрямок; Район міста Костянтинівка; Гуляйпільська ділянка фронту.

Попри наявність цих гарячих точок, загальний аналітичний зріз вказує на збереження стійкості фронту. Це стає можливим завдяки стрімкому технологічному зростанню українського війська (масове впровадження інноваційних систем РЕБ та ударних БпЛА), появі нової генерації якісних, досвідчених командирів у бригадах та новостворених корпусах, і найголовніше — завдяки самовідданості українського солдата, який сьогодні є прикладом військової доблесті для всього світу.

👉 Також нагадаємо, що увечері в середу, 3 червня, російські війська завдали два удари по місту Краматорськ Донецької області. Внаслідок цих ворожих атак щонайменше троє людей загинули і ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.