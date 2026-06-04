На Одещині пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури

В Одеській області вночі 4 червня внаслідок цілеспрямованої атаки російських ударних безпілотників зазнав пошкоджень обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у своєму оперативному зведенні. На місці прильотів одразу розгорнули роботу екстрені служби.

За словами Олега Кіпера, внаслідок повітряного удару суттєвих ушкоджень зазнали велике складське приміщення та важливе технологічне обладнання підприємства. Пожежу, що миттєво виникла на промисловому майданчику, спромоглися оперативно ліквідувати рятувальники. На щастя, людських втрат вдалося уникнути, постраждалих серед персоналу немає.

Ліквідація наслідків: залучення сил ДСНС та місцевих команд

Масштаби займання вимагали залучення значної кількості спеціальної техніки та особового складу для недопущення перекидання вогню на сусідні виробничі лінії. Про деталі ліквідації загоряння офіційно повідомили рятувальники ДСНС:

📢 «Вночі росія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилася критична інфраструктура. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. На щастя, загиблих та постраждалих немає», – йдеться у повідомленні відомства.

Для приборкання вогню безпосередньо від Державної служби з надзвичайних ситуацій до операції залучалось 57 рятувальників та 16 одиниць спеціальної пожежної техніки. Паралельно значну допомогу надавала місцева пожежна команда, яка направила 16 працівників особового складу та 5 одиниць техніки. Спільними зусиллями пожежу було повністю локалізовано в установлені регламентом терміни.

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Географія терору: обстріли житлових будинків у Херсоні та Павлограді

Цей черговий наліт на Одеську область став частиною безперервної хвилі повітряних нападів, які окупанти здійснюють по всій лінії прифронтових та тилових міст країни протягом останньої доби.

Паралельно суттєвих руйнувань та втрат зазнали інші регіони:

Трагедія у Херсоні. російські військові прицільно атакували за допомогою безпілотників житловий багатоквартирний будинок. Внаслідок цього жорстокого удару на місці загинуло двоє людей, ще дев’ятеро мирних жителів зазнали поранень різного ступеня важкості;

російські військові прицільно атакували за допомогою безпілотників житловий багатоквартирний будинок. Внаслідок цього жорстокого удару на місці загинуло двоє людей, ще дев’ятеро мирних жителів зазнали поранень різного ступеня важкості; Пожежа у Павлограді. російська армія увечері в середу, 3 червня, завдала удару по житловій п’ятиповерхівці у Павлограді Дніпропетровської області. Масштабна пожежа була зафіксована принаймні на двох поверхах “хрущовки”. Крім того, від вибухової хвилі та уламків спалахнули приватні автомобілі, припарковані поруч із будинком у дворі.

російська армія увечері в середу, 3 червня, завдала удару по житловій п’ятиповерхівці у Павлограді Дніпропетровської області. Масштабна пожежа була зафіксована принаймні на двох поверхах “хрущовки”. Крім того, від вибухової хвилі та уламків спалахнули приватні автомобілі, припарковані поруч із будинком у дворі. Удар по Краматорську. Увечері в середу, 3 червня, російські війська завдали два удари по місту Краматорськ Донецької області. Внаслідок цих ворожих атак щонайменше троє людей загинули і ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Правоохоронні органи на місцях подій продовжують збір доказів для документування чергових злочинів проти цивільного населення.