88 років від дня утворення Луганщини

Вісімдесят вісім років — це майже ціле людське життя. Це вік мудрості, порізаних зморшками рук і спогадів, що пахнуть полином, гарячим липневим степом та залізом. Сьогодні ми звертаємося до нашої Луганщини не просто як до адміністративної одиниці на мапі, а як до рідної домівки, яка зараз проходить через своє найважче випробування.

💛💙 Луганщина — це край першого променя сонця в Україні. Місце, де починається наш спільний день. Сьогодні цей світанок затьмарений димом, але він не згас.

Ми пам’ятаємо її різною:

🔹Луганськ з його затишними скверами, трамвайними коліями та особливим гомоном вечірнього центру.

🔹Терикони. Наші “рукотворні гори”, що мовчазно охороняють спокій шахтарських міст, врізаючись у безкрає небо.

🔹Слобожанські степи. Де вітер гуляє у високій траві, а повітря таке густе від ароматів чебрецю, що його можна пити.

🔹Біловодські коні та Старобільські вулички, де історія дихає в кожному камені, а земля пам’ятає козацьку волю.

Для тисяч із нас Луганщина зараз живе лише у фотографіях у смартфоні, у ключах від квартир, які вже можуть не мати дверей, і в снах про те, як ми повертаємося додому “дизелем” або старим знайомим шосе.

Це ностальгія за тими вечорами, коли сонце сідало за терикон, фарбуючи все навколо в неймовірний жовтогарячий колір. За звуком шахтної сирени, що була пульсом нашої землі. За запахом липи на вулицях Лисичанська та сосновим лісом навколо Кремінної.

Ми не просто пам’ятаємо назви міст — ми пам’ятаємо відчуття дому.

Луганська область сьогодні — це не лише територія. Це люди. Це воїни, які б’ються за кожен метр рідного чорнозему, це лікарі, вчителі та волонтери, які розсіяні по світу, але тримають “своїх” у серці.

Ми віримо, що вісімдесят вісім — це лише цифра на шляху до відродження. Прийде час, і ми знову зберемося на Луганщині. Ми будемо відбудовувати, садити нові ліси замість спалених і знову зустрічатимемо перший світанок країни вільними.

З днем народження, наш незламний Східний форпосте. Ти — це ми, а ми — це ти. До самої перемоги. До самого дому.