Конгрес США може обмежити дії Трампа у питанні Гренландії

Американські посадовці заявили про готовність використати повноваження Конгресу США, щоб заблокувати можливі односторонні дії президента Дональда Трампа щодо Гренландії. Про це повідомляє Politico.

Сенаторка-республіканка Ліза Мурковскі заявила, що Конгрес може втрутитися у разі спроб президента реалізувати погрози, пов’язані із захопленням або встановленням контролю над Гренландією. Вона зробила цю заяву під час спілкування з журналістами в Копенгагені після участі у двопартійній делегації американських законодавців, які провели зустрічі з представниками Данії та Гренландії.

📢 За словами Мурковскі, «важливе повідомлення, яке мають зрозуміти жителі Королівства Данія, полягає в тому, що у США існують три гілки влади». Вона наголосила, що Гренландію слід розглядати як «союзника», а не як «актив».

У делегації також брав участь сенатор-демократ Кріс Куонс. Він заявив про намір ініціювати законодавчі зміни, які обмежать повноваження Дональда Трампа у питаннях, пов’язаних із Гренландією.

☝️ Напередодні зустрічі представників США з міністрами Данії та Гренландії Трамп публічно заявив, що Данія має «негайно забиратися» з Гренландії. Це викликало різку реакцію як у Європі, так і серед американських законодавців.