США оголосили про запровадження нових економічних санкцій проти лідерів Куби

Сполучені Штати Америки офіційно оголосили про запровадження нових економічних санкцій проти вищого політичного та військового керівництва Куби. Під жорсткі обмеження потрапили чинний президент країни Мігель Діас-Канель, його найближче робоче оточення та прямі члени родини Кастро. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на офіційні релізи відомств.

Зазначається, що цього разу санкції Міністерства фінансів США (OFAC) вдарили безпосередньо по родинах лідерів комуністичного режиму, закриваючи їм доступ до міжнародної банківської системи.

Як відомо, колишній багаторічний кубинський лідер Рауль Кастро вже не обіймає офіційних державних чи партійних посад на острові, проте він стабільно залишається головною кулуарною фігурою у визначенні політичного майбутнього країни. Тепер нові фінансові обмеження зачепили його найближчих кровних родичів.

Чорний список OFAC: хто потрапив під удар

Оновлений список санкційних обмежень виявився неочікувано широким і зачепив як фізичних осіб, так і ключові ідеологічні інституції «Острова Свободи».

До чорного списку Specially Designated Nationals (SDN) Міністерства фінансів США увійшли:

Алехандро Кастро Еспін — рідний син колишнього президента Рауля Кастро;

Рауль Алехандро Кастро Каліс — онук колишнього лідера країни;

Мігель Діас-Канель — чинний президент Республіки Куба;

Ліс Куеста Пераса — дружина та перша леді кубинського лідера;

Мануель Анідо Куеста — пасинок кубинського очільника;

Міністерство революційних збройних сил Куби (MINFAR).

Жорстке попередження Марко Рубіо та загроза вторинних санкцій

Державний секретар США Марко Рубіо виступив із безкомпромісним попередженням на адресу світової спільноти, зазначивши, що фінансові обмеження автоматично торкнуться кожного іноземного суб’єкта, який спробує допомогти заблокованим установам чи особам.

Глава американського дипломатичного відомства наголосив, що США чітко націлюються на розгалужену міжнародну мережу, яка роками забезпечує та фінансує підривні, радикальні й революційні операції Куби по всьому світу.

Марко Рубіо окреслив жорсткі рамки виконання ухваленого рішення:

📢 «Будь-яка особа чи компанія, яка надає послуги цим суб’єктам, що знаходяться під санкціями, сама піддається ризику санкцій. Іноземні банки та інші компанії, які надають послуги цим організаціям, повинні негайно заморозити цю діяльність», – заявив Держсекретар США.

Під повне санкційне блокування, крім регулярної армії Куби, також офіційно потрапили такі впливові структури, як Кубинський інститут дружби з народами, туристична агенція Амістур Куби та Комітети захисту революції (масова система внутрішнього цивільного моніторингу).

Травневий судовий позов проти Рауля Кастро

Нинішнє розширення чорних списків є прямим продовженням системного тиску Вашингтона на кубинський уряд, який значно посилився за останні місяці.

Нагадаємо, у травні поточного року Сполучені Штати офіційно опублікували масштабний обвинувальний акт проти колишнього президента Куби, 94-річного Рауля Кастро, та ще п’яти високопоставлених осіб. Федеральні прокурори офіційно обвинувачують їх у навмисному вбивстві та таємній змові з метою вбивства громадян США.

Ця кримінальна справа стосується трагічного інциденту, що стався рівно 30 років тому, коли кубинські військові винищувачі демонстративно збили над Кубою два цивільні літаки гуманітарної організації кубинських емігрантів, що призвело до загибелі чотирьох людей, серед яких троє були американцями.

📢 Також нагадаємо, що На півдні Американського континенту зафіксовано суттєве посилення військово-морської присутності Сполучених Штатів. У Карибський регіон офіційно увійшла потужна авіаносна ударна група Військово-морських сил США.