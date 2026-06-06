Викрито ще зрадників, які організовували фейкові «вибори» на ТОТ Луганщини

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру ще трьом поплічникам ворога, які безпосередньо забезпечували проведення псевдореферендуму та фіктивних «виборів путіна» на тимчасово захопленій території Луганської області. Про це повідомили представники пресцентру СБУ.

На підставі зібраних матеріалів усім трьом колаборантам інкримінується участь в організації та проведенні незаконних виборів і референдумів на тимчасово окупованій території, що підпадає під дію частини 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

За скоєні тяжкі державні злочини зловмисникам тепер офіційно загрожує до 10 років тюремного ув’язнення з повною конфіскацією всього належного їм майна.

Ролі фігурантів: підробка протоколів для кремля та «відділ культури»

Слідчі органи детально задокументували злочинну діяльність кожного з трьох підозрюваних, визначивши рівень їхньої залученості до деструктивних процесів в окупації.

🔹 Колишній луганський посадовець. Чоловік зрадив Україну ще під час першої фази гібридної агресії у 2014 році. Наразі він офіційно очолює один із великих структурних підрозділів в окупаційному «росреєстрі по лнр» та паралельно є «членом виборчої комісії» загарбників із правом вирішального голосу.

У березні 2024 року він брав активну участь в організації незаконних «виборів президента рф». Після імітації підрахунку бюлетенів він особисто підписав підсумковий «протокол», який згодом передали до ЦВК рф для фальсифікації «перемоги» російського диктатора;

🔹 Колаборантка у Сіверськодонецьку. Жінка координувала незаконний виборчий процес у тимчасово захопленому обласному центрі. У статусі члена фейкової «дільничної комісії № 385» вона особисто готувала списки виборців, видавала бюлетені та складала протоколи голосування. Після початку повномасштабного вторгнення вона спочатку влаштувалася до місцевої окупаційної адміністрації на пересічну посаду, а нині вже керує там окупаційним «відділом культури».

Посягання на територіальну цілісність

🔹 Третьою підозрюваною у цьому провадженні є колишня директорка професійного аграрного ліцею, розташованого в селищі Айдар Старобільського району.

Правоохоронці зібрали докази того, що у вересні 2022 року жінка добровільно та усвідомлено увійшла до складу загарбницької «територіальної виборчої комісії». Вона активно допомагала організовувати та проводити незаконний псевдореферендум щодо «приєднання» Луганщини до складу рф.

Через особливу активність на початкових етапах окупації, організаторці цього антиконституційного «волевиявлення» на Старобільщині додатково оголошено підозру за частиною 2 статті 110 КК України, а саме за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Наразі досудове розслідування активно здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, раніше правоохоронці ліквідували схему, організатори якої намагалися поєднувати життя у столиці України з комерційною діяльністю з окупантами.