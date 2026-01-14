Середа, 14 Січня, 2026
Трамп закликав Данію «негайно» залишити Гренландію

Денис Молотов
Трамп закликав Данію «негайно» залишити Гренландію
Фото: Дональд Трамп, 47-й президент США.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав Данію «терміново» покинути Гренландію та заявив, що контроль над островом повинні отримати США. Про це він написав у власній соцмережі Truth Social у середу, 14 січня.

📢 «НАТО, скажіть Данії, щоб вона забиралася звідти негайно! Дві собачі упряжки не впораються. Лише США можуть. Данська розвідка минулого року попереджала про російські та китайські плани щодо Гренландії та Арктики», – написав Трамп.

Перед цим американський президент заявив, що НАТО стане ефективнішою, якщо Сполучені Штати отримають контроль над Гренландією. За його словами, острів необхідний США з міркувань національної безпеки, а Північноатлантичний альянс має сприяти Вашингтону у встановленні контролю над цією територією.

📢 «Це життєво важливо для Золотого купола, який ми будуємо. НАТО має прокласти нам шлях до отримання (Гренландії – ред.). Якщо ми цього не зробимо, це зроблять росія або Китай, а цього не можна допустити», – наголосив Трамп.

Водночас він підкреслив, що без участі Сполучених Штатів НАТО не здатна бути ефективною силою стримування.

📢 «У військовому плані, без величезної сили Сполучених Штатів, яку я створив під час свого першого терміну і зараз виводжу на новий і ще вищий рівень, НАТО не буде ефективною силою або засобом стримування – навіть близько! Вони це знають, і я теж. НАТО стане набагато потужнішим і ефективнішим, якщо Гренландія буде в руках Сполучених Штатів», – заявив президент США.

☝️ Трамп також додав, що будь-який інший варіант, окрім контролю США над островом, є «неприйнятним».

Нагадаємо, влада Гренландії неодноразово заявляла, що не розглядає варіант приєднання до Сполучених Штатів та вважає за доцільне зберігати союз із Данією. Водночас плани щодо здобуття незалежності острів відклав на тлі заяв Трампа про можливу анексію.

👉 Також повідомлялось, що президент США Дональд Трамп доручив Об’єднаному командуванню спеціальних операцій підготувати план можливого вторгнення в Гренландію.

