НАБУ оголосило розшук бізнесменів Міндіча і Цукермана

Центральне управління Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) оголосило у розшук бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Відповідні дані з’явилися у базі Міністерства внутрішніх справ у суботу, 22 листопада.

📌 Зазначається, що обидва фігуранти операції «Мідас» віднесені до категорії осіб, що переховуються від органів досудового розслідування. Згідно з даними МВС, Міндіч та Цукерман зникли 20 листопада.

Нагадаємо, що обидва бізнесмени є учасниками гучного корупційного скандалу в Енергоатомі. Серед членів злочинної організації вони використовували псевдоніми: Міндіч — «Карлсон», Цукерман — «Шугармен».

☝️ 10 листопада НАБУ та САП оприлюднили так звані «плівки Міндіча», які підтверджують, що в Енергоатомі діяла схема відкатів: від фірм-підрядників вимагали 10–15% від суми угоди. Незаконно отримані кошти легалізовували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва, йдеться про близько 100 млн доларів.

📌 НАБУ встановило, що корупційною схемою керував співвласник 46-річний Міндіч. За версією слідчих, він контролював фінансові потоки, визначав суми виплат і впливав на керівників центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах, зокрема в енергетиці та обороні. Бізнесмен залишив Україну 10 листопада, за кілька годин до обшуків НАБУ.

61-річного Олександра Цукермана слідчі вважають співорганізатором корупційних схем у сфері енергетики. Він також виїхав з України кілька тижнів тому.

☝️ 13 листопада шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження персональних санкцій проти Міндіча та Цукермана.

