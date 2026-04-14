Лисичанська громада виплачує допомогу ліквідаторам ЧАЕС

У Лисичанській громаді продовжують надавати допомогу ліквідаторам ЧАЕС в межах міської програми соціального захисту. Чергові виплати призначили ще десятьом учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у вівторок, 14 квітня.

Кожен із зазначених громадян отримає по 10 тисяч гривень. Таким чином, допомога ліквідаторам ЧАЕС залишається системною частиною підтримки мешканців громади, які брали участь у ліквідації наслідків катастрофи.

📊 Загалом упродовж квітня 2026 року фінансову підтримку вже надали 66 особам. Сума виплат із місцевого бюджету склала 660 тисяч гривень.

Ці кошти спрямовуються в рамках затвердженої програми соціального захисту населення, що діє на рівні громади.

ℹ️ Хто може отримати кошти

Право на отримання виплат мають:

учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС першої, другої та третьої категорій;

особи, які на момент звернення мають зареєстроване місце проживання у населених пунктах Лисичанської громади;

громадяни, які перебувають на підконтрольній Україні території.

☝️ Як подати заявку

Подати заяву на отримання допомоги можна протягом усього поточного року.

Для отримання консультацій та допомоги в оформленні документів мешканці можуть звернутися за телефонами:

📞 050 078 90 51;

📞 099 273 12 56;

📞 050 982 08 74;

📞 095 655 86 06.

✅Допомога ліквідаторам ЧАЕС у Лисичанській громаді залишається важливим елементом соціальної підтримки та спрямована на забезпечення належного рівня захисту осіб, які брали участь у ліквідації наслідків страшної аварії.

👉 Також раніше було повідомлено, що у квітні допомога ліквідаторам ЧАЕС була надана 142 учасникам ліквідації наслідків аварії, які раніше проживали на Луганщині, а нині через війну змушені мешкати в різних регіонах України.