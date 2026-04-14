У Києві батька п’ятьох дітей з відстрочкою оштрафували на понад 56 тис. грн

У Києві чоловіка, який має офіційну відстрочку від мобілізації як батько п’ятьох дітей, оштрафували на понад 56 тисяч гривень через непроходження повторної військово-лікарської комісії. Про ситуацію він повідомив у соцмережах.

📢 «Я батько п’ятьох дітей. І зараз мої рахунки заблоковані через штраф 56369 грн від Деснянського ТЦК СП. Але є факт, який робить цю ситуацію абсурдною: у мене є офіційна відстрочка від мобілізації — до завершення особливого періоду», — написав чоловік.

Йдеться про Алока Рамана Прасада, який стверджує, що не отримував жодних повідомлень про необхідність з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він також заявив про намір оскаржити накладений штраф у судовому порядку.

Офіційна відповідь ТЦК

☝️ У Київському міському ТЦК та СП пояснили, що штраф за ВЛК був накладений не через питання мобілізації, а через порушення правил військового обліку — зокрема, непроходження повторного медичного огляду.

За інформацією установи, відповідно до змін у законодавстві, громадяни, яких до 4 травня 2024 року визнали обмежено придатними до військової служби, зобов’язані були пройти повторну військово-лікарську комісію.

📢 «У лютому 2025 року Верховна Рада продовжила строк повторного огляду до 5 червня 2025 року. Невиконання норми про своєчасне проходження ВЛК – це порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію», — зазначили у ТЦК.

Там додали, що базовий розмір штрафу за ВЛК становить від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Від 17 000 до 25 500 грн відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

💶 Водночас сума понад 56 тисяч гривень сформувалася вже після передачі справи до виконавчої служби через несплату у визначений термін. До неї було додано виконавчий збір та витрати на проведення виконавчого провадження.

Штраф за ВЛК, навіть за наявності відстрочки, може бути застосований у разі невиконання обов’язків військового обліку. Зокрема, щодо проходження повторної медкомісії.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив про технічний збій у роботі одного з територіальних центрів комплектування. Через це, начебто, частину жінок помилково внесли до розшуку. Після перевірки всі такі випадки були скасовані, а штрафи не застосовувалися.

⚠️ У першому кварталі року в Україні зафіксовано значну кількість звернень щодо можливих порушень ТЦК під час мобілізаційних заходів. До Офісу омбудсмана надійшло 1657 відповідних скарг.