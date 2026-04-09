Переговори щодо завершення війни: Зеленський анонсував нову зустріч

Фото: ОПУ / В.О. Зеленський / 09.04.2026

Переговори щодо завершення війни в Україні переходять у нову фазу — найближчим часом може відбутися тристороння зустріч, однак її остаточний формат ще не визначений. Про це заявив шостий президент України В. О. Зеленський під час Конгресу місцевих та регіональних влад на Закарпатті. Про це повідомив Укрінформ в четвер, 9 квітня.

За його словами, досягнення миру залишається головним пріоритетом для нього особисто, переговорної команди та всієї країни в цілому.

📢 «Ми знаходимося сьогодні в тристоронньому процесі різних домовленостей. Через війну на Близькому Сході були відтермінування наших зустрічей. Остання була у нас у форматі відео (1 квітня – ред.). Була розмова з представниками групи президента Сполучених Штатів і ми домовились, що найближчим часом буде тристороння зустріч, або буде формат, коли американська група приїде до нас, напевно, потім поїде до сусідів (росіян ред.)», – розповів Зеленський.

☝️ Президент уточнив, що наразі триває активна робота над ключовими питаннями гарантій безпеки для України після завершення війни.

Серед невирішених аспектів:
  • механізм фінансування української армії у післявоєнний період;
  • забезпечення системами протиповітряної оборони;
  • «і найскладніше питання – це реакція Сполучених Штатів Америки на повторну агресію з боку росії, якщо така агресія буде відбуватись».

⚠️ Зеленський підкреслив, що саме останнє питання залишається одним із найскладніших у переговорному процесі.

Відомо, що попередній раунд переговорів між Україною та США відбувся 17–18 лютого у Женеві. Після цього заплановані зустрічі неодноразово переносили через ескалацію на Близькому Сході.

Водночас у медіа з’являлася інформація про можливий вихід росії з переговорного процесу, що може ускладнити досягнення домовленостей.

