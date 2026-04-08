ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трамп готовий «тісно співпрацювати» з Іраном

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

47-й президент США Дональд Трамп заявив про намір «тісно співпрацювати» з Тегераном та окреслив ключові домовленості. Натомість Тегеран не здійснюватиме збагачення урану. Про це він повідомив у власній соцмережі Truth Social в середу, 8 квітня.

📢 «Збагачення урану не буде, і Сполучені Штати, спільно з Іраном, викопають і вилучать весь глибоко закопаний бомбардувальниками В-2 ядерний “пил”», — написав Трамп.

За його словами, за результатами перемовин США та Ірану передбачено жорсткий контроль за ядерною програмою Тегерана. Він наголосив, що вона перебуватиме під дуже суворим супутниковим наглядом, зокрема за участі Космічних військ США.

Трамп також заявив, що Іран «пройшов через дуже продуктивну зміну режиму» та запевнив, що після нещодавніх подій «все залишилось недоторканим».

Трамп готовий «тісно співпрацювати» з Іраном 01
Скриншот допису 47-го президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social / 08.04.2026

☝️ Окремо він повідомив, що переговори включають питання послаблення тарифів і санкцій.

📢 «Ми ведемо і будемо вести переговори з Іраном щодо послаблення тарифів і санкцій. Багато з 15 пунктів (плану із припинення війни – ред.) вже узгоджено», — зазначив президент США.

Крім того, Трамп попередив про нові економічні обмеження: країни, які постачатимуть зброю Ірану, можуть зіткнутися з митами у 50% на всі товари, що експортуються до США.

📢 «Жодних винятків чи пільг не буде!», — підкреслив він.

Трамп готовий «тісно співпрацювати» з Іраном 02
Скриншот допису 47-го президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social / 08.04.2026

Переговори відбуваються на тлі домовленостей щодо тимчасового зниження ескалації. Раніше сторони погодилися призупинити атаки. Зокрема, Дональд Трамп погодився поставити на паузу удари по Ірану на два тижні в обмін на відкриття Ормузької протоки та продовження діалогу.

  • У свою чергу, Тегеран погодився розблокувати судноплавство в Ормузькій протоці за умови припинення бомбардувань.
  • Також Трамп анонсував «багато позитивних дій» і заявив про готовність США сприяти безпечному проходженню суден у стратегічно важливому регіоні.
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип