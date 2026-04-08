До 200 тисяч грн компенсації першого внеску за житло для ВПО Старобільської громади

Компенсація за програмою «єОселя» від Старобільської громади передбачає фінансову підтримку для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Мешканці громади можуть отримати до 200 тисяч гривень на перший внесок за житло. Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА в середу, 8 квітня.

Йдеться про програму, яку реалізує Старобільська міська територіальна громада у межах державної ініціативи єОселя.

📢 «Міською цільовою програмою надання грошової компенсації для часткового відшкодування суми першого (початкового) внеску за іпотечними кредитами для внутрішньо переміщених осіб – мешканців Старобільської міської територіальної громади за державною іпотечною програмою «єОселя» на 2026 рік передбачено фінансування в розмірі 1 млн грн», – йдеться в офіційному повідомленні.

📊 Розмір допомоги становить 30% від суми початкового внеску, але не більше 200 000 грн.

Це дозволяє ВПО суттєво зменшити фінансове навантаження під час придбання житла за державною програмою.

Компенсація за програмою “єОселя” від Старобільської громади є частиною підтримки переселенців, спрямованої на забезпечення доступу до житла та інтеграцію в нових громадах.

📞 Для отримання детальної інформації та консультацій можна звертатися за телефонами:

+38 096 650 55 39;

+38 066 037 93 50.

✅ Компенсація за державною програмою «єОселя» від Старобільської територіальної громади діятиме в межах 2026 року відповідно до затвердженої програми.

