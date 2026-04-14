ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Денис Молотов
Київ і Берлін погодили оборонний пакет на €4 млрд
Фото: ОП / міністр оборони України Михайло Федоров з міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом.

Україна та Німеччина погодили масштабний пакет співпраці у сфері оборони на загальну суму 4 млрд євро. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками переговорів із главою Міноборони ФРН Борисом Пісторіусом.

📢 «Узгодили пакет оборонних домовленостей загальною сумою на €4 млрд – для посилення ППО, розвитку далекобійних спроможностей та спільного виробництва дронів», – зазначив він.

📝 Три ключові угоди

Під час візиту до Берліна сторони підписали три базові угоди, що охоплюють:

– посилення протиповітряної оборони (ППО);
– розвиток виробництва далекобійних систем;
– спільне виробництво безпілотників/дронів (БпЛА).

🔹 Посилення ППО

За словами міністра, Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до систем Patriot air defense system, що дозволить суттєво зміцнити захист українських міст і критичної інфраструктури.

Окрім цього, передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T, які посилять багаторівневу систему протиповітряної оборони.

🔹 Інвестиції у далекобійні спроможності

Окрема угода про розвиток “deep-strike” передбачає інвестування 300 млн євро у розвиток далекобійних можливостей України, «що дасть змогу нарощувати виробництво українського озброєння».

🔹 Спільне виробництво дронів

У межах ініціативи Build with Ukraine сторони запускають спільне виробництво безпілотників середньої дальності з використанням технологій штучного інтелекту. На першому етапі планується виготовлення 5000 дронів для потреб Сил оборони.

☝️ Нагадаємо

Раніше В.О. Зеленський повідомляв про підписання загалом 10 двосторонніх угод між Україною та Німеччиною, що охоплюють різні напрями оборонної співпраці, включно з постачанням ракет PAC-2 до систем «Patriot» та нових пускових установок.

Також українська сторона веде переговори з європейськими партнерами щодо створення спільної системи захисту повітряного простору.

📢 «Інтеграція України в європейську систему безпеки є питанням стратегічного вибору», – наголосив шостий президент України.

👉 Також стало відомо, що у період 13–14 квітня українські сили оборони завдали серії точкових ударів по важливих об’єктах російських окупаційних військ.

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип