ЗСУ відійшли на нові рубежі біля Миропільського на Сумщині

Українські підрозділи були змушені переміститись на нові підготовлені рубежі в районі селища Миропільське Краснопільської громади Сумської області. Про це в понеділок, 13 квітня, повідомив 14-й армійський корпус.

☝️ У військових пояснили, що рішення ухвалене через інтенсивні бойові дії та перевагу противника в силах і засобах.

📢 «Внаслідок інтенсивних бойових дій, переваги противника в силах і засобах підрозділи Сил оборони України, щоб зберегти життя особового складу, перемістилися на нові підготовлені рубежі, де продовжують утримувати оборону. Противнику завдається вогневе ураження артилерійськими підрозділами, підрозділами безпілотних систем та іншими вогневими засобами», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попри відступ на Сумщині, українські сили повністю контролюють ситуацію на напрямку, ведуть розвідку та готові до подальших дій.

☝️ Військові також закликали громадян користуватися виключно перевіреними джерелами інформації та не поширювати непідтверджені дані.

📢 «Просимо орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення та перевірені джерела інформації», – додали військові.

Раніше речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв про активізацію наступальних дій російських військ у Сумській області. За його словами, противнику вдалося створити ще одну зону вклинення у прикордонні.

Нагадаємо, раніше шостий президент України В. О. Зеленський заявляв, що росія прагне сформувати так звану «буферну зону» вздовж усього українського кордону. Водночас заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомляв, що у планах рф з’явився намір створити подібну зону навіть на Вінниччині — з боку Придністров’я.