ЗСУ відійшли на нові рубежі біля Миропільського на Сумщині

Денис Молотов
ЗСУ відійшли на нові рубежі біля Миропільського на Сумщині
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Українські підрозділи були змушені переміститись на нові підготовлені рубежі в районі селища Миропільське Краснопільської громади Сумської області. Про це в понеділок, 13 квітня, повідомив 14-й армійський корпус.

☝️ У військових пояснили, що рішення ухвалене через інтенсивні бойові дії та перевагу противника в силах і засобах.

ЗСУ відійшли на нові рубежі біля Миропільського на Сумщині
Фото: скриншот допису 14-го армійського корпусу / Facebook / 13.04.2026

📢 «Внаслідок інтенсивних бойових дій, переваги противника в силах і засобах підрозділи Сил оборони України, щоб зберегти життя особового складу, перемістилися на нові підготовлені рубежі, де продовжують утримувати оборону. Противнику завдається вогневе ураження артилерійськими підрозділами, підрозділами безпілотних систем та іншими вогневими засобами», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попри відступ на Сумщині, українські сили повністю контролюють ситуацію на напрямку, ведуть розвідку та готові до подальших дій.

☝️ Військові також закликали громадян користуватися виключно перевіреними джерелами інформації та не поширювати непідтверджені дані.

📢 «Просимо орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення та перевірені джерела інформації», – додали військові.

Раніше речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв про активізацію наступальних дій російських військ у Сумській області. За його словами, противнику вдалося створити ще одну зону вклинення у прикордонні.

Нагадаємо, раніше шостий президент України В. О. Зеленський заявляв, що росія прагне сформувати так звану «буферну зону» вздовж усього українського кордону. Водночас заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомляв, що у планах рф з’явився намір створити подібну зону навіть на Вінниччині — з боку Придністров’я.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Трамп: є план швидкого знищення всіх мостів і електростанцій Ірану

ПОЛІТИКА

«Ядерний удар» по Ірану прокоментували у Білому домі

ВАЖЛИВО

Дрони знешкоджують більше окупантів, ніж росія встигає рекрутувати – Сирський

ПОДІЇ

На фронті відбулось понад 80 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Удари не знищили ядерну програму Ірану — WSJ

ПОЛІТИКА

Фейк: В Одесі запровадили примусову трудову повинність

СТОПФЕЙК

На фронті відбулось 148 боїв, ворог запустив понад 5,3 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Павел: Трамп шкодить НАТО більше, ніж путін

ВАЖЛИВО

Справа Тимошенко: слідство завершено, деталі підозри

ВАЖЛИВО

Нові міни “Пряник” у Херсоні – як росія готується вкривати міста України вибухівками

ПОДІЇ

ЗСУ мають успіхи на 4 ключових напрямках, росіяни успіхів не мають – ISW

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: окупанти випустили понад 6 тис. дронів та здійснили 134 штурми

ВІЙНА

Репатріація загиблих: до України повернули 1000 тіл військових

ВАЖЛИВО

Фейк: Троє українців здійснили кібератаку на Єврокомісію — WIRED

СТОПФЕЙК

Рада достроково припинила повноваження Дар’ї Володіної

ВЛАДА
