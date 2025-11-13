Зеленський запровадив санкції проти бізнесменів Міндіча та Цукермана

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким запроваджено санкції проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Про це свідчать дані на сайті глави держави у четвер, 13 листопада.
Згідно з документами, обидва підприємці мають громадянство Ізраїлю. До них застосовано повний перелік обмежень, передбачених законом України «Про санкції»:
- блокування активів;
- заборона на виведення капіталів з України;
- повне припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів;
- заборона участі в приватизації та оренді державного майна;
- заборона користування радіочастотним спектром України;
- обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг;
- заборона придбання земельних ділянок;
- заборона участі у публічних закупівлях та оборонних контрактах;
- заборона збільшення частки в статутному капіталі українських компаній.
📅 Санкції введено строком на три роки, однак окремі обмеження залишаться чинними безстроково.
Міністерству закордонних справ доручено повідомити компетентні органи ЄС, США та інших держав про запровадження санкцій і порушити перед ними питання щодо введення аналогічних обмежувальних заходів.
Нагадаємо, Тимура Міндіча та Олександра Цукермана вважають причетними до масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. У злочинній організації вони користувалися псевдонімами — «Карлсон» і «Шугармен».
☝️ За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Міндіч мав вплив на таких високопосадовців, як міністр юстиції Герман Галущенко, який раніше очолював Міністерство енергетики, а також на секретаря РНБО Рустема Умєрова, котрий до цього обіймав посаду міністра оборони.