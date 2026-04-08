Трамп заявив, що зупинить бомбардування Ірану

Переговори США та Ірану вийшли на новий етап — президент Дональд Трамп заявив про готовність тимчасово призупинити військові удари по Ірану. Відповідну заяву він оприлюднив у Truth Social у ніч проти 8 квітня.

За словами американського лідера, рішення стало результатом контактів із представниками Пакистану — прем’єр-міністром Шехбаз Шаріф та фельдмаршалом Асім Мунір.

📢 «На підставі розмов із прем’єр-міністром Пакистану Шехбазом Шаріфом та фельдмаршалом Асімом Муніром, які попросили мене зупинити руйнівний удар, запланований на сьогоднішню ніч проти Ірану, та за умови згоди Ісламської Республіки Іран на ПОВНЕ, НЕГАЙНЕ та БЕЗПЕЧНЕ ВІДКРИТТЯ Ормузької протоки, я погоджуюся призупинити бомбардування та атаку на Іран на два тижні. Це буде двостороннє ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ!», – написав Дональд Трамп.

Він також заявив, що США вже виконали ключові військові завдання та суттєво просунулися у підготовці довгострокової мирної угоди.

📢 «Ми значно просунулися в підготовці остаточної угоди щодо довготривалого МИРУ з Іраном та МИРУ на Близькому Сході», – зазначив президент.

Переговори США та Ірану, за словами Трампа, базуються на пропозиції Тегерана з десяти пунктів, яку він вважає прийнятною для подальшого діалогу.

📢 «Майже всі спірні питання між Сполученими Штатами та Іраном були узгоджені, проте двотижневий термін дасть змогу завершити й укласти угоду. Від імені Сполучених Штатів Америки як Президент, а також представляючи країни Близького Сходу, вважаю за честь бачити цю давню проблему близькою до розв’язання», — наголосив Дональд Трамп.

Ключовою умовою для деескалації названо відкриття Ормузької протоки, яка має стратегічне значення для світової торгівлі енергоносіями.

Раніше ЗМІ повідомляли, що переговори між США та Іраном відбуваються за посередництва Пакистану, і найближчим часом очікуються позитивні сигнали щодо їх перебігу.

Зокрема, напередодні з’явилася інформація, що Іран передав американській стороні мирні пропозиції, які включають десять пунктів. Серед них — відмова від прямих репарацій США, припинення блокади Ормузької протоки, а також запровадження збору у розмірі 2 млн доларів з кожного судна (з розрахунку 1 долар США за кожен барель нафти, що перевозиться через протоку).

👉 Також напередодні ЗМІ повідомляли, що Іран офіційно зупинив переговори з США, повідомивши про це через посередників. Тегеран заявив, що більше не має наміру обговорювати можливість припинення вогню.