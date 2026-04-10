Атака порт Одеси: пошкоджено резервуар з олією

Атака порт Одеси сталася вранці 10 квітня. Зазначено, що в одному з портів Одеської області внаслідок дронового удару росії було пошкоджено резервуар із подальшим витоком олії. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

📢 «Зранку на території одного з портів зафіксовано ураження резервуара. Стався витік олії без подальшого загоряння. На щастя, постраждалих немає», – зазначив він.

☝️ Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та оцінки завданих пошкоджень.

Атака порт Одеси відбулася на тлі нічного масованого обстрілу регіону безпілотниками. Раніше повідомлялося, що російські війська протягом кількох годин атакували Одесу, завдавши ударів по об’єктах інфраструктури.

Крім того, під час атаки було пошкоджено портову інфраструктуру Одеської області. Вибухова хвиля спричинила руйнування резервуарів для зберігання олії, а також адміністративної будівлі.

Також рятувальники повідомили про ворожі атаки на Одещину:

📢 «Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, спричинену ворожою атакою. Цієї ночі росія масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками. На обʼєкті критичної інфраструктури виникла масштабна пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати. На щастя, загиблих та постраждалих немає», – йдеться в офіційному повідомленні рятувальників.

Для ліквідації наслідків від ДСНС залучались 20 одиниць техніки та 82 рятувальники.

1 з 13

👉 Також нагадаємо, що впродовж минулої доби 9 квітня на фронті відбулось 164 бойових зіткнень. Ворог завдав 75 авіаційних ударів, скинувши 250 керованих авіабомб.