Скринінг 40+: 10 медзакладів Луганщини підбили проміжні підсумки участі в програмі

У Луганській області 10 медичних закладів долучилися до реалізації Національної програми «Скринінг здоров`я 40 +», проміжні результати якої розглянули під час засідання Координаційної міжвідомчої ради з профілактики неінфекційних захворювань. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у вівторок, 14 квітня.
Учасники засідання проаналізували хід виконання програми, зокрема проведення обстежень для виявлення гіпертонічної хвороби та факторів ризику серцево-судинних захворювань. А також забезпечення пацієнтів препаратами в межах державної ініціативи «Доступні ліки».
📢 «Виконати умови і проводити “Скринінг 40+” можуть усі медичні заклади, які мають договори з НСЗУ. Тому ВПО з Луганської області мають пройти обстеження у будь-якій з наших релокованих лікарень, незалежно від того, мешканцями якої громади вони є», — зазначила заступниця голови облдержадміністрації Катерина Безгинська.
🔹 Хто бере участь у програмі
Наразі до реалізації проєкту «Скринінг 40+» залучені 10 луганських медзакладів:
– один заклад обласного рівня підпорядкування;
– п’ять багатопрофільних лікарень;
– чотири центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД).
Найбільшу кількість обстежень провели медичні установи Сіверськодонецької громади, серед яких консультативно-діагностичний центр, міська багатопрофільна лікарня, ЦПМСД та Луганська обласна клінічна лікарня.
🔹 Фокус на профілактиці
Окрему увагу під час засідання приділили ранньому виявленню гіпертонії та факторів ризику серцево-судинних захворювань.
Застосування сучасних підходів до скринінгу дозволяє ефективно виявляти патології на ранніх стадіях і запобігати серйозним ускладненням, зокрема інсульту та інфаркту міокарда.
🔹 Розширення програми «Доступні ліки»
Одним із ключових інструментів доступу до лікування хронічних захворювань залишається державна програма реімбурсації «Доступні ліки», яка у 2026 році була суттєво оновлена та зазнала суттєвого розширення та адаптації до умов воєнного стану.
До переліку додали 37 нових препаратів, які пацієнти можуть отримати безкоштовно або з частковою доплатою.
💊 Загалом програма охоплює:
– 748 позицій;
– 621 лікарський засіб;
– 59 інсулінів;
– 32 комбіновані препарати;
– 36 медичних виробів.
З них 279 позицій доступні для пацієнтів повністю безоплатно.
Відпуск препаратів за електронним рецептом здійснюють понад 17 тисяч аптек і аптечних пунктів по всій Україні.
- Повний перелік лікарських засобів та медичних виробів за програмою «Доступні ліки» станом на березень 2026 року можна переглянути за 👉 посиланням.
«Скринінг 40+» у поєднанні з програмою «Доступні ліки» формує системний підхід до профілактики та лікування неінфекційних захворювань, забезпечуючи доступність медичних послуг для жителів Луганщини, зокрема внутрішньо переміщених осіб.
