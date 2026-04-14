Скринінг 40+: 10 медзакладів Луганщини підбили проміжні підсумки участі в програмі

У Луганській області 10 медичних закладів долучилися до реалізації Національної програми «Скринінг здоров`я 40 +», проміжні результати якої розглянули під час засідання Координаційної міжвідомчої ради з профілактики неінфекційних захворювань. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у вівторок, 14 квітня.

Учасники засідання проаналізували хід виконання програми, зокрема проведення обстежень для виявлення гіпертонічної хвороби та факторів ризику серцево-судинних захворювань. А також забезпечення пацієнтів препаратами в межах державної ініціативи «Доступні ліки».

📢 «Виконати умови і проводити “Скринінг 40+” можуть усі медичні заклади, які мають договори з НСЗУ. Тому ВПО з Луганської області мають пройти обстеження у будь-якій з наших релокованих лікарень, незалежно від того, мешканцями якої громади вони є», — зазначила заступниця голови облдержадміністрації Катерина Безгинська.

🔹 Хто бере участь у програмі

Наразі до реалізації проєкту «Скринінг 40+» залучені 10 луганських медзакладів:

– один заклад обласного рівня підпорядкування;

– п’ять багатопрофільних лікарень;

– чотири центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД).

Найбільшу кількість обстежень провели медичні установи Сіверськодонецької громади, серед яких консультативно-діагностичний центр, міська багатопрофільна лікарня, ЦПМСД та Луганська обласна клінічна лікарня.

🔹 Фокус на профілактиці

Окрему увагу під час засідання приділили ранньому виявленню гіпертонії та факторів ризику серцево-судинних захворювань.

Застосування сучасних підходів до скринінгу дозволяє ефективно виявляти патології на ранніх стадіях і запобігати серйозним ускладненням, зокрема інсульту та інфаркту міокарда. Це є основою профілактики серцево-судинних ускладнень, таких як інсульт та інфаркт міокарда.

🔹 Розширення програми «Доступні ліки»

Одним із ключових інструментів доступу до лікування хронічних захворювань залишається державна програма реімбурсації «Доступні ліки», яка у 2026 році була суттєво оновлена та зазнала суттєвого розширення та адаптації до умов воєнного стану.

До переліку додали 37 нових препаратів, які пацієнти можуть отримати безкоштовно або з частковою доплатою.

💊 Загалом програма охоплює:

– 748 позицій;

– 621 лікарський засіб;

– 59 інсулінів;

– 32 комбіновані препарати;

– 36 медичних виробів.

З них 279 позицій доступні для пацієнтів повністю безоплатно.

Відпуск препаратів за електронним рецептом здійснюють понад 17 тисяч аптек і аптечних пунктів по всій Україні.

Повний перелік лікарських засобів та медичних виробів за програмою «Доступні ліки» станом на березень 2026 року можна переглянути за 👉 посиланням.

«Скринінг 40+» у поєднанні з програмою «Доступні ліки» формує системний підхід до профілактики та лікування неінфекційних захворювань, забезпечуючи доступність медичних послуг для жителів Луганщини, зокрема внутрішньо переміщених осіб.

