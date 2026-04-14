Загибель дитини у Черкасах: наслідки атаки російських БпЛА

У Черкасах загинула дитина після чергової атаки російських безпілотників по місту 14 квітня. Внаслідок ворожої атаки загинув 8-річний хлопчик, ще щонайменше дев’ятеро людей дістали поранення. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець.

За його словами, надвечір ворог спрямував на регіон ударні БпЛА. Частину повітряних цілей вдалося знищити силам оборони, однак уникнути жертв не вдалося.

📢 «8-річний хлопчик помер від отриманих травм», – зазначив Табурець.

Унаслідок атаки дев’ятьох постраждалих госпіталізували до медичних закладів. Ще трьом громадянам допомогу надали на місці події. Згодом кількість травмованих уточнили: загалом постраждали 14 людей, серед них одна дитина.

У Черкасах також зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури. За попередніми даними, вибухова хвиля та уламки пошкодили щонайменше чотири багатоповерхові житлові будинки.

☝️ На місці працюють усі необхідні служби – рятувальники, медики, поліція та вибухотехніки. Триває обстеження території, фіксація руйнувань і збір доказів чергового воєнного злочину.

За інформацією ДСНС, під час ліквідації наслідків атаки було евакуйовано шістьох мешканців. Рятувальники здійснювали демонтаж аварійних конструкцій, а піротехнічні підрозділи перевірили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Психологи надають допомогу постраждалим.

Крім того, на місці вже розгорнуто роботу комісії з обстеження пошкодженого житла. Для першочергових ремонтних робіт доставляють необхідні матеріали, до допомоги долучилися соціальні партнери, зокрема представники Червоного Хреста.

Очільник області вкотре закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

📢 «Бережіть себе та рідних», – наголосив Табурець.

⚠️ Нагадаємо, російські війська регулярно здійснюють атаки по українських містах із застосуванням безпілотників, що призводить до жертв серед цивільного населення та руйнування житлової інфраструктури. Так у Дніпрі внаслідок російського ракетного удару 14 квітня загинули п’ятеро людей, ще понад два десятки громадян дістали поранення.