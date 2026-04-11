США згодні на розморозку активів Ірану – ЗМІ

США погодилися на розмороження активів Ірану, які зберігаються в Катарі та інших іноземних банках. Про це 11 квітня повідомило агентство Reuters з посиланням на високопоставлене іранське джерело.

За словами співрозмовника, розмороження активів Ірану безпосередньо пов’язане із забезпеченням безпечного проходу через Ормузьку протоку, що розглядається як ключове питання майбутніх переговорів між сторонами.

☝️ В Ірані цей крок Вашингтона розцінюють як сигнал «серйозного підходу» до діалогу та потенційного досягнення угоди.

Джерело не уточнило загальну суму коштів, однак інший іранський співрозмовник зазначив, що йдеться приблизно про $6 млрд. Ці гроші є частиною більш ніж $100 млрд іранських активів, заморожених за кордоном.

Відомо, що ці кошти були заблоковані США ще у 2018 році. У 2023 році планувалося їх розмороження в межах домовленостей про обмін полоненими, однак після атаки угруповання ХАМАС 7 жовтня в Ізраїлі адміністрація Джо Байден повторно обмежила доступ до активів.

Тоді американські посадовці наголошували, що Іран не зможе отримати ці кошти у найближчій перспективі, залишаючи за собою право повністю заморозити рахунки.

Паралельно з цими подіями активізується дипломатичний трек. До Пакистану прибула американська делегація на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом. До її складу також увійшли спецпосланник президента Стів Віткофф і радник Дональда Трампа Джаред Кушнер.

З іранського боку у переговорах беруть участь спікер парламенту Мохаммед Багер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Аракчі, які прибули до Ісламабаду напередодні.

Очікується, що переговори між представниками США та Ірану розпочнуться у другій половині дня. Саме розмороження активів Ірану може стати одним із ключових елементів потенційної домовленості.

👉 Також нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав Тегеран негайно припинити стягнення плати з нафтових танкерів, наголосивши, що такі дії суперечать умовам домовленостей про тимчасове перемир’я.