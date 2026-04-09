Стратегія розвитку Луганщини: демографія як головний виклик відновлення

Луганська обласна військова адміністрація затвердила Стратегію розвитку області, яка визначає ключові орієнтири відновлення та довгострокового розвитку регіону. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в четвер, 9 квітня.

Цим матеріалом відкривається серія аналітичних публікацій, у межах яких розглядаються окремі розділи документа. У центрі уваги – демографія як фактор, що безпосередньо впливає на економічні та соціальні перспективи Луганщини.

▶️ Складна демографічна реальність регіону: скорочення та старіння населення

Демографічна ситуація Луганщини вже тривалий час залишається складною. Офіційна статистика фіксує зменшення чисельності населення, однак вона не відображає повною мірою реальний стан через масштабну міграцію, втрату контролю над частиною територій та неповний облік населення, зокрема випадків виїзду і смертності.

Суттєвим є територіальний аспект. Станом на початок 2022 року на підконтрольній Україні частині області проживало близько 640 тисяч осіб, що істотно звужує реальний людський потенціал регіону ще до початку повномасштабного вторгнення.

Структура населення змінюється швидше, ніж його чисельність. Частка людей віком 65 років і старше зросла з 16,5% у 2014 році до 24,4% у 2022 році, тоді як частка дітей зменшилася до 9%.

Середній вік населення збільшився до 47,9 років, що свідчить про системне старіння та поступове зменшення частки економічно активних громадян. У результаті формується дисбаланс, який ускладнює відновлення трудового потенціалу.

▶️ Зростаюче демографічне навантаження та міграція

Через зміни вікової структури демографічне навантаження на Луганщині вже перевищує середньоукраїнський показник і становить понад 500 осіб непрацездатного віку на 1000 працездатних. Це означає, що кожен працюючий змушений «утримувати» дедалі більше пенсіонерів і дітей, що створює додатковий тиск на систему соціального захисту, медицину та місцеві бюджети.

Після 2022 року ситуація погіршилася через масовий виїзд населення. Значна частина мешканців, особливо молодь і працездатні спеціалісти, залишила регіон у пошуках безпечніших умов життя. Багато з них вже інтегрувалися в інших областях України чи за кордоном, що суттєво ускладнює перспективи їх повернення навіть після завершення активних бойових дій.

▶️ Демографія як визначальний фактор відновлення

У Стратегії розвитку Луганщини демографічні показники розглядаються не просто як статистика, а як один із ключових обмежувальних факторів відбудови. Без достатньої кількості людей важко запускати виробництво, відновлювати інфраструктуру та забезпечувати нормальне функціонування соціальної сфери.

Документ чітко окреслює основні проблеми: швидке скорочення населення, його прогресуюче старіння та значні втрати через міграцію. Водночас Стратегія визначає і напрямки, які мають стати пріоритетними для державної та регіональної політики:

створення умов для повернення мешканців, особливо молоді та сімей;

активна підтримка народжуваності та сімей з дітьми;

розвиток ринку праці та створення якісних робочих місць;

адаптація соціальної інфраструктури (освіта, медицина, соціальні послуги) до нової вікової структури населення.

За умови системної та послідовної реалізації цих заходів демографічна ситуація, яка сьогодні є серйозним обмеженням, може з часом перетворитися на точку опори для відновлення регіону.

Луганщина має потенціал поступово відновити свій людський капітал. Однак успіх цього процесу безпосередньо залежатиме від того, наскільки ефективними та своєчасними будуть рішення влади на всіх рівнях — від громади до держави.

👉 Також нагадаємо, що Стратегія розвитку Луганської області до 2027 року отримала оновлену редакцію. Відповідне рішення ухвалене розпорядженням голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 07.04.2026 № 121.