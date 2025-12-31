НАБУ і САП завершили розслідування у корупційній справі Чернишова

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього віцепрем’єр-міністра України та ще п’ятьох осіб. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Ім’я фігуранта офіційно не розкривається. Однак, з матеріалів справи випливає, що йдеться про Олексія Чернишова. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та участі у масштабній корупційній схемі у сфері будівництва.

Суть корупційної схеми

За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив механізм незаконного отримання земельної ділянки в Києві для зведення житлового комплексу. Для реалізації цього плану він звернувся до тодішнього міністра розвитку громад та територій України.

Міністр разом із державним секретарем Мінрегіону, радником міністра та директором одного з державних підприємств створили умови для передачі земельної ділянки цьому держпідприємству. Надалі ДП у незаконний спосіб уклало інвестиційні договори з компанією, визначеною забудовником.

Відповідно до умов, забудовник мав передати державі частину квартир у майбутньому житловому комплексі, пропорційну вартості землі. Втім, щоб зменшити цю частку, земельну ділянку та розташовані на ній будівлі оцінили майже у п’ять разів дешевше за ринкову ціну. Різниця між реальною та заниженою вартістю перевищила 1 млрд гривень.

☝️ Реалізацію схеми було зупинено після арешту земельної ділянки за клопотанням НАБУ та САП.

Неправомірна вигода

Слідство також встановило, що за сприяння в реалізації оборудки забудовник надав міністру та визначеним ним особам значні знижки на квартири у вже збудованих житлових комплексах.

Вартість квадратного метра для них становила від 1 до 8 тисяч гривень при мінімальній ринковій ціні близько 30 тисяч гривень за квадратний метр.

За даними правоохоронців, ексміністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижок на загальну суму понад 14,5 млн гривень. На більшість незаконно одержаних квартир накладено арешт.

Судові рішення у справі

Нагадаємо, раніше Олексію Чернишову повідомили про підозру в незаконному збагаченні.

18 листопада Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття його під варту.

Вже 19 листопада за Чернишова внесли заставу у розмірі 51 млн 600 тис. гривень.

ℹ️ Олексі́й Миха́йлович Чернишо́в – віцепрем’єр-міністр та міністр національної єдності України (2024 р. -2025 р.). Голова правління та СЕО НАК “Нафтогаз України” (2022 р. – 2024 р.), Міністр розвитку громад та територій України (2020 р. – 2022 р.), голова Київської обласної державної адміністрації (2019 р. – 2020 р.).

У листопаді 2025 року НАБУ і САП повідомили Олексію Чернишову про чергову підозру в незаконному збагаченні. За даними слідства, Чернишов був серед осіб, які регулярно користувались так званою фінансовою «пральнею». Так називають місце, де на регулярній основі та у великих обсягах здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом через схеми в енергетичній сфері. Організатором цієї схеми, за даними ЗМІ та антикорупційних органів, був бізнесмен, співвласник студії «Кварталу-95» та колишній партнер шостого президента України Володимира Зеленського – Тимур Міндіч. Звідси й назва масштабного корупційного скандалу – «міндічгейт» у рамках спецоперації НАБУ та САП під назвою «Мідас».