ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Очільник МЗС України прибув із візитом до Швеції

Денис Молотов
Очільник МЗС України прибув із візитом до Швеції
Фото з відкритих джерел / Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / 20.05.2026

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав офіційний робочий візит до Швеції. Про це глава українського зовнішньополітичного відомства особисто повідомив на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі X (колишній Twitter) у вівторок, 20 травня 2026 року.

Український урядовець розповів, що розпочав програму свого перебування в країні з невідкладної зустрічі зі своєю шведською колегою — міністеркою закордонних справ Марією Стенергард. Ця розмова поклала початок серії запланованих двосторонніх переговорів із керівництвом держави.

Пріоритети переговорного процесу

Очільник Міністерства закордонних справ України чітко окреслив головні завдання та ключові вектори, на яких буде зосереджено увагу під час поїздки.

📢 «Ми зосередимося на виконанні домовленостей, досягнутих нашими лідерами, на нашій сильній співпраці в оборонній сфері та євроінтеграції України. Також обговоримо мирні зусилля, роль Європи та потребу продовжувати тиск на росію, щоб змусити її завершити цю війну», – написав Андрій Сибіга.

Сторони приділяють особливу увагу практичній реалізації підписаних раніше угод та поглибленню військово-технічного партнерства, що є критично важливим для забезпечення обороноздатності України.

Участь у Раді Україна-НАТО та перші переговори з Угорщиною

Робочий графік міністра на найближчі дні є надзвичайно насиченим. Окрім внутрішніх шведських зустрічей, заплановано заходи міжнародного рівня.

Подальший перебіг дипломатичного візиту відбуватиметься за таким сценарієм:

  • 21 травня: Андрій Сибіга візьме безпосередню участь у неформальній зустрічі Ради Україна-НАТО, яка відбудеться у шведському місті Гельсінгборг.
  • Двосторонній трек: На полях цього міжнародного саміту планується перша офіційна зустріч українського міністра з новою очільницею Міністерства закордонних справ Угорщини Анітою Орбан.

Ці переговори мають стати важливим кроком для врегулювання чутливих питань двосторонніх відносин та координації спільних євроатлантичних зусиль.

👉 Також нагадаємо, що Україна не підтримує кандидатуру Герхарда Шредера на посаду переговорника від Євросоюзу. Про це заявив голова МЗС Андрій Сибіга у Брюсселі 11 травня.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Ворожий обстріл Дніпра зачепив релоковані лікарні Луганської області

ВАЖЛИВО

Програма єОселя в ЖК Park Royal: умови, ціни та доступні квартири в Бучі

СУСПІЛЬСТВО

Проїзд у Києві планують підвищити в 4 рази

ВАЖЛИВО

Фейк: У Вінниці школяра змусили писати на дошці «Я не говоритиму російською» як покарання

СТОПФЕЙК

Рубіжанська громада виділила понад 800 тисяч гривень на допомогу військовим

ЛУГАНЩИНА

Фейк: Подоляк заявив, що Україна готова «захистити Тайвань замість США»

СТОПФЕЙК

«Пліч-о-пліч»: як Станично-Луганська громада об’єднує ВПО та розвиває партнерства

ЛУГАНЩИНА

Ворог здійснив понад 220 штурмів та запустив 5,4 тис. дронів-камікадзе – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

росія може вдарити по “центрах прийняття рішень” у Києві, але не здатна знищити українські бункери – експерт

ПОДІЇ

Підвищений радіаційний фон зафіксовано біля збитого російського БпЛА

ВАЖЛИВО

Єрмак вийшов на волю під заставу із СІЗО

ВАЖЛИВО

Корупція у Верховному Суді: подробиці

ВАЖЛИВО

Зеленський доручив Силам оборони запропонувати можливі формати відповіді на російський удар

ПОДІЇ

Ядерні навчання стартували в Білорусі – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Луганщина вшановує пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип