Очільник МЗС України прибув із візитом до Швеції

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав офіційний робочий візит до Швеції. Про це глава українського зовнішньополітичного відомства особисто повідомив на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі X (колишній Twitter) у вівторок, 20 травня 2026 року.

Український урядовець розповів, що розпочав програму свого перебування в країні з невідкладної зустрічі зі своєю шведською колегою — міністеркою закордонних справ Марією Стенергард. Ця розмова поклала початок серії запланованих двосторонніх переговорів із керівництвом держави.

Пріоритети переговорного процесу

Очільник Міністерства закордонних справ України чітко окреслив головні завдання та ключові вектори, на яких буде зосереджено увагу під час поїздки.

📢 «Ми зосередимося на виконанні домовленостей, досягнутих нашими лідерами, на нашій сильній співпраці в оборонній сфері та євроінтеграції України. Також обговоримо мирні зусилля, роль Європи та потребу продовжувати тиск на росію, щоб змусити її завершити цю війну», – написав Андрій Сибіга.

Сторони приділяють особливу увагу практичній реалізації підписаних раніше угод та поглибленню військово-технічного партнерства, що є критично важливим для забезпечення обороноздатності України.

Участь у Раді Україна-НАТО та перші переговори з Угорщиною

Робочий графік міністра на найближчі дні є надзвичайно насиченим. Окрім внутрішніх шведських зустрічей, заплановано заходи міжнародного рівня.

Подальший перебіг дипломатичного візиту відбуватиметься за таким сценарієм:

21 травня: Андрій Сибіга візьме безпосередню участь у неформальній зустрічі Ради Україна-НАТО, яка відбудеться у шведському місті Гельсінгборг.

Двосторонній трек: На полях цього міжнародного саміту планується перша офіційна зустріч українського міністра з новою очільницею Міністерства закордонних справ Угорщини Анітою Орбан.

Ці переговори мають стати важливим кроком для врегулювання чутливих питань двосторонніх відносин та координації спільних євроатлантичних зусиль.

