Віцепрем’єру Чернишову вручили підозру у корупції

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили про підозру віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову. Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби НАБУ, опублікованому в понеділок, 23 червня.

📢 «НАБУ і САП повідомили чинному віцепрем’єр-міністру України, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України)», – зазначено в релізі.

🔍 Що відомо про справу

За даними слідства, Чернишов став шостим фігурантом у справі про масштабну корупцію у будівельній галузі. Правоохоронці з’ясували, що один із забудовників у Києві розробив схему незаконного отримання ділянки під багатоповерхову забудову. Для реалізації цього плану він звернувся до тодішнього керівництва Мінрегіону.

У змові, окрім міністра, були задіяні держсекретар, радник, а також очільниця державного підприємства. Вони створили умови, за яких державна структура отримала у розпорядження потрібну ділянку та уклала інвестиційні договори з лояльною будівельною компанією.

📌 В межах цих договорів забудовник мав передати державі певну частину житла відповідно до вартості ділянки. Щоби зменшити зобов’язання, землю та будівлі на ній оцінили майже у 5 разів дешевше, ніж ринкова ціна. Через це держава могла недоотримати понад 1 млрд грн.

Однак реалізації схеми завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням антикорупційних органів.

💰 Знижки замість хабаря

За сприяння у вирішенні питання забудовник, як вважає слідство, «віддячив» посадовцям значними знижками на квартири у побудованих ЖК – по 1–8 тис. грн за квадратний метр при ринковій ціні близько 30 тис. грн. У такий спосіб Чернишов отримав неправомірну вигоду на понад 14,5 млн грн.

Згідно з повідомленням НАБУ, на більшість квартир, придбаних за заниженими цінами, накладено арешт.

Журналісти повідомляли, що близько місяця тому в Чернишова провели обшуки, коли він перебував за кордоном. Шостий президент України Володимир Зеленський також коментував його тимчасову відсутність.

Наразі Чернишов повернувся до України й, нібито, особисто з’явився в НАБУ.