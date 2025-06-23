Понеділок, 23 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВОКРИМІНАЛ

Віцепрем’єру Чернишову вручили підозру у корупції

Денис Молотов
Денис Молотов
Віцепрем’єру Чернишову вручили підозру у корупції

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили про підозру віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову. Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби НАБУ, опублікованому в понеділок, 23 червня.

📢 «НАБУ і САП повідомили чинному віцепрем’єр-міністру України, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України)», – зазначено в релізі.

🔍 Що відомо про справу

За даними слідства, Чернишов став шостим фігурантом у справі про масштабну корупцію у будівельній галузі. Правоохоронці з’ясували, що один із забудовників у Києві розробив схему незаконного отримання ділянки під багатоповерхову забудову. Для реалізації цього плану він звернувся до тодішнього керівництва Мінрегіону.

У змові, окрім міністра, були задіяні держсекретар, радник, а також очільниця державного підприємства. Вони створили умови, за яких державна структура отримала у розпорядження потрібну ділянку та уклала інвестиційні договори з лояльною будівельною компанією.

📌 В межах цих договорів забудовник мав передати державі певну частину житла відповідно до вартості ділянки. Щоби зменшити зобов’язання, землю та будівлі на ній оцінили майже у 5 разів дешевше, ніж ринкова ціна. Через це держава могла недоотримати понад 1 млрд грн.

Однак реалізації схеми завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням антикорупційних органів.

💰 Знижки замість хабаря

За сприяння у вирішенні питання забудовник, як вважає слідство, «віддячив» посадовцям значними знижками на квартири у побудованих ЖК – по 1–8 тис. грн за квадратний метр при ринковій ціні близько 30 тис. грн. У такий спосіб Чернишов отримав неправомірну вигоду на понад 14,5 млн грн.

Згідно з повідомленням НАБУ, на більшість квартир, придбаних за заниженими цінами, накладено арешт.

Журналісти повідомляли, що близько місяця тому в Чернишова провели обшуки, коли він перебував за кордоном. Шостий президент України Володимир Зеленський також коментував його тимчасову відсутність.

Наразі Чернишов повернувся до України й, нібито, особисто з’явився в НАБУ.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Іран завдав ракетного удару по американських базах

ВАЖЛИВО

ЄС готує рекордні санкції проти рф за «безмежну жорстокість»

ВАЖЛИВО

Ізраїль атакував штаб-квартиру КВІР і в’язницю Евін у Тегерані

ПОДІЇ

ЄС виконав постачання боєприпасів в Україну на 80%

ПОЛІТИКА

Українські дрони атакували ВПК-об’єкти рф в Ростовській області

ВІЙНА

Ізраїль атакував шість військових аеропортів Ірану — ЦАХАЛ

ПОДІЇ

Українська армія отримала броньованого “Спритника” DODGER

ТЕХНОЛОГІЇ

ЄС і Канада підписують угоду про оборонне партнерство

ПОЛІТИКА

Зеленський прибув до Британії для серії ключових зустрічей

ВЛАДА

Кравченко очолив прокуратуру “без радянських ритуалів”

ВЛАДА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"