Середа, 19 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВОКРИМІНАЛ

Чернишов вийде із СІЗО: внесли 51 мільйон гривень застави

Денис Молотов
Денис Молотов
Чернишов вийде із СІЗО: внесли 51 мільйон гривень застави

За колишнього віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова внесли 51 мільйон гривень застави, і найближчим часом він має вийти із СІЗО. Про це ввечері 19 листопада повідомив проєкт розслідувань “Радіо Свобода” «Схеми» із посиланням на джерела в правоохоронних органах. Відомо, що внесення коштів здійснили дві фізичні особи: одна перерахувала 30 мільйонів гривень, інша — 21 мільйон 600 тисяч гривень.

Журналіст Михайло Ткач уточнив, що 30 мільйонів за колишнього високопосадовця заплатив адвокат Андрій Процик, який у 2019–2022 роках обіймав посаду незалежного члена наглядової ради «Укрнафти».

18 листопада Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заарештував Чернишова у резонансній корупційній справі «Енергоатому» з можливістю внесення застави.

У ході засідання ексвіцепрем’єр заявив, що підозра є необґрунтованою, назвавши її «порожньою». За його словами, справа «не має до нього стосунку». Він також вказав, що немає доказів передачі йому коштів, які могли бути отримані незаконним шляхом. Водночас прокурор наполягав, що слідство зафіксувало три епізоди отримання значних сум Чернишовим і його дружиною. Вказується, що відповідна інформація міститься у так званих «плівках Міндіча» від НАБУ, які підтверджують ці обставини.

Перші підозри у незаконному збагаченні у справі, що стосується розкрадань в «Енергоатомі», колишній урядовець отримав 11 листопада. Йому інкримінують можливу причетність до схеми, яка могла завдати державі значних збитків.

Попередні скандальні справи щодо Чернишова👇

Ще раніше, 23 червня, Чернишову повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе й третіх осіб. У матеріалах слідства йдеться про ймовірне незаконне надання забудовнику ділянки у Києві за заниженою ціною в обмін на знижки на квартири для «міністра і визначених ним осіб». Тоді він вийшов із-під варти, сплативши 120 мільйонів гривень.

Окремо увагу привернула його резонансна фраза: «У мене немає роздвоєння особистості чи внутрішніх дисонансів», — так Чернишов відреагував на своє конспіраційне прізвисько «Че Гевару» в організованій корупційній групі за версією НАБУ.

Також Єпископ Команський повідомив, що його помічники зверталися з проханням взяти Чернишова на поруки.

Усі обставини навколо розслідування й надалі залишаються у фокусі ЗМІ та громадськості, адже корупційні епізоди у вищих ешелонах влади під час війни викликають значний суспільний резонанс.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ
02:50:18

ВАКС відправив під арешт Олексія Чернишова

ВАЖЛИВО

У Києві відбулася нарада НАБУ та ФБР щодо справи Міндіча

ВАЖЛИВО

Маніпуляція свідомістю: як не стати жертвою

ЕКСКЛЮЗИВ

Нардеп Олена Шуляк: Держава формує комплексну систему турботи про дітей

ВЛАДА

Патрулювала в школі на лінійці: засуджено поліцейську-зрадницю за роботу на окупантів під час захоплення Купʼянська

ПОДІЇ

Удар по енергооб’єкту: частина Чернігівщини без світла

ВІЙНА

На росії у Новоросійську палає нафтобаза: уражено військові цілі

ВАЖЛИВО

Боїв на фронті за добу поменшало на майже чверть: оновлена карта від Генштабу

ПОДІЇ

Єврокомісія відреагувала на корупційну справу «Мідас»

ВАЖЛИВО

164 бойових зіткнення за добу: Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті 15 листопада

ВІЙНА

У Cloudflare підтвердили глобальний збій: компанія працює над усуненням

ВАЖЛИВО

Масована атака рф на Україну: основний удар спрямували на Київ

ВАЖЛИВО

Німеччина уважно стежить за розслідуванням у справі «Мідас»

ПОЛІТИКА

У Києві росіяни вбили дружину ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС

СУСПІЛЬСТВО

ЗАЕС знову втратила ключову лінію живлення

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ