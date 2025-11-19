Чернишов вийде із СІЗО: внесли 51 мільйон гривень застави

За колишнього віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова внесли 51 мільйон гривень застави, і найближчим часом він має вийти із СІЗО. Про це ввечері 19 листопада повідомив проєкт розслідувань “Радіо Свобода” «Схеми» із посиланням на джерела в правоохоронних органах. Відомо, що внесення коштів здійснили дві фізичні особи: одна перерахувала 30 мільйонів гривень, інша — 21 мільйон 600 тисяч гривень.

Журналіст Михайло Ткач уточнив, що 30 мільйонів за колишнього високопосадовця заплатив адвокат Андрій Процик, який у 2019–2022 роках обіймав посаду незалежного члена наглядової ради «Укрнафти».

18 листопада Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заарештував Чернишова у резонансній корупційній справі «Енергоатому» з можливістю внесення застави.

У ході засідання ексвіцепрем’єр заявив, що підозра є необґрунтованою, назвавши її «порожньою». За його словами, справа «не має до нього стосунку». Він також вказав, що немає доказів передачі йому коштів, які могли бути отримані незаконним шляхом. Водночас прокурор наполягав, що слідство зафіксувало три епізоди отримання значних сум Чернишовим і його дружиною. Вказується, що відповідна інформація міститься у так званих «плівках Міндіча» від НАБУ, які підтверджують ці обставини.

Перші підозри у незаконному збагаченні у справі, що стосується розкрадань в «Енергоатомі», колишній урядовець отримав 11 листопада. Йому інкримінують можливу причетність до схеми, яка могла завдати державі значних збитків.

Попередні скандальні справи щодо Чернишова👇

Ще раніше, 23 червня, Чернишову повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе й третіх осіб. У матеріалах слідства йдеться про ймовірне незаконне надання забудовнику ділянки у Києві за заниженою ціною в обмін на знижки на квартири для «міністра і визначених ним осіб». Тоді він вийшов із-під варти, сплативши 120 мільйонів гривень.

Окремо увагу привернула його резонансна фраза: «У мене немає роздвоєння особистості чи внутрішніх дисонансів», — так Чернишов відреагував на своє конспіраційне прізвисько «Че Гевару» в організованій корупційній групі за версією НАБУ.

Також Єпископ Команський повідомив, що його помічники зверталися з проханням взяти Чернишова на поруки.

Усі обставини навколо розслідування й надалі залишаються у фокусі ЗМІ та громадськості, адже корупційні епізоди у вищих ешелонах влади під час війни викликають значний суспільний резонанс.